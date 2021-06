Cosa fare (anche gratis) a Monza e Brianza nel weekend

Colori e profumi con i fiori protagonisti in città per un intero weekend e ancora visite gratuite alla Villa Reale di Monza (con prenotazione). Musica e spettacolo con il cartellone degli appuntamenti nel Parco Tittoni e ancora gite fuori porta tra borghi e castelli medievali aperti per un intero fine settimana ed escursioni in bicicletta. Per i più golosi a Senago, al centro sportivo comunale, sapori e tradizioni pugliesi. Ecco alcuni degli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per il wekekend.

Monza città dei fiori

Un tripudio di colori e profumi. La bellezza a Monza esplode con i fiori e le piante per un weekend interamente dedicato al verde. Tra il roseto e l'Avancorte della Villa Reale recentemente riaperta al pubblico sabato 5 e domenica 6 giugno è in programma l'appuntamento con Monza Green Experience. Un’esperienza tra design e arte, tra giardini tematici e piante rare, tra handmade e street food, in uno speciale format green. In programma esposizioni florovivaistiche, workshop tematici, un market con prodotti creativi e artigianali e street food. Qui il sito ufficiale della manifestazione con tutti i dettagli e il programma completo.

Anche il centro della città di Teodolinda "sboccia". Sabato 5 giugno è in porgramma in città la manifestazione "Monza in Fiore" che porta i colori e i profumi di piante e germogli in centro. In piazza San Pietro Martire e in piazza Roma, ai piedi dell'Arengario, sarà allestito un mercatino con bancarelle di fiori mentre in centro città, in via Carlo Alberto l'esplosione di colori e profumi coinvolgerà anche i dehors dei negozi allestiti dai commercianti.

Ancora visite gratuite in Villa Reale

Ancora un weekend di visite gratuite in Villa Reale a Monza. Dopo il successo di pubblico del fine settimana di inaugurazione per la riapertura della Reggia, il complesso riapre le porte gratuitamente ancora per un fine settimana. Sarà possibile accedere alle sale e visitare gli spazi del complesso monumentale sabato 5 e domenica 6 giugno con ingresso gratuito dalle ore 10.30 alle ore 18.30. E' obbligatoria la prenotazione a questo link.

Visite guidate in costume nel giardino di Palazzo Arese

Una visita in costume d'epoca nel verde del giardino di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno. APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia propone a tutti i giardini italiani l’adesione all’iniziativa "Appuntamento" con l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica del patrimonio verde del nostro Paese. L’iniziativa, nata nel 2018 in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, è in programma nei giorni 5 e 6 giugno 2021 e si svolgerà in contemporanea in diversi Paesi europei. In Brianza è in programma sabato 5 giugno con un tuffo nel passato nel Giardino Arese Borromeo. Domenica invece una passeggiata nel verde per scoprire le statue e ascolatre racconti su Ercole, Afrodite, e tanti altri. Un racconto itinerante per le famiglie a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Civica “V. Pappalettera”.

Castellie borghi medievali aperti

Castelli e borghi medievali aprono le porte ai visitatori per due giornate. Torna il weekend dei Castelli Aperti alle porte della Brianza. Pianura da scoprire torna a proporre le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali nelle due festività del 2 e 6 giugno, con la possibilità di accedere con visite guidate a numerosi luoghi intrisi di storia e di arte, solitamente chiusi al pubblico. Qui tutte le informazioni e gli itinerari.

Escursioni in bici

Dove andare in bici a Monza e dintorni? Sicuramente nel Parco di Monza, per una pedalata tranquilla adatta anche ai bambini. Ma diverse sono le zone del territorio che in bicicletta possono essere esplorare. Ad esempio, è possibile pedalare lungo il Lambro tra Albiate e Carate Brianza. I 3 km di continui saliscendi costeggiano il fiume e attraversano il Parco Valle del Lambro. Volendo, si può anche prolungare la "gita" e spingersi fino a Gaggio. Da Canonica, invece, si può imboccare il percorso ad anello che si percorre in tre quarti d'ora e che collega Albiate, Triuggio e Montemerlo. Oppure, per un panorama decisamente brianzolo e a tratti bucolico, si può scegliere l'anello di Annone.

In realtà, dal Parco delle Groane al Parco della Val Curone, dalla Pineta di Cesate al percorso verso Montevecchia, le opportunità in Brianza sono tantissime. E sono perfette per qualche ora di verde e di libertà.