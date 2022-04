Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Tulipani, fiori e piante alla Reggia di Monza e dolci assaggi di colomba artigianale. E per i più golosi street food con specialità on the road e intrattenimento con gonfiabili e fontane danzanti. E poi la cultura, con le mostre in città. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi per il fine settimana.

Fiori e street food alla Reggia

Nel weekend dall'8 al 10 aprile nella splendida cornice dell'Avancorte della Reggia di Monza, a ridosso del Parco, va in scena Monza Green Experience. Fiori, piante e street food selezionato insieme a workshop, esposizioni e laboratori. Per la seconda edizione della manifestazione saranno presenti alcuni tra i migliori florovivaisti nazionali ed internazionali. Monza darà valore al suo patrimonio botanico, accogliendo tutto ciò che ruota attorno al mondo green tra arte, piante rare, flower designer, giardini tematici e aprirà le sue porte anche a particolari connubi tra natura e handmade market, tra laboratori ed incontri, tra street food e concerti.

Sapori e profumi di Francia in piazza

Da venerdì 8 a domenica 10 aprile appuntamento con un angolo di Francia a Seregno. In piazza Antonio Segni si potranno trovare specialità enogastronomiche d'eccellenza e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese. L'evento si svolge nel rispetto delle normative per la prevenzione della diffusione del Covid 19. Oltre 80 tipi di formaggi, un'ampia gamma di vini delle regioni vinicole d'Oltralpe, biscotti bretoni con 20 varietà di ripieno, una grande varietà di cioccolatini tipici, baguette e croissant sfornati al momento, Crêpes e macarons insieme a prodotti di artigianato tipico e lavanda ed oli essenziali.

Campi di tulipani

In Brianza è tempo di tulipani. Distese colorate in cui perdersi e lasciarsi conquistare dai profumi della primavera. Il campo Shirin si trova a Ornago, Fioriranno a Cornate d'Adda.

Domenica 10 aprile in Villa Borgia si potranno trovare e degustare le colombe preparate dai maestri pasticceri: torna l'appuntamento con l'iniziativa Colomba in Villa. In corso Italia, via Roma e piazza Pertini giochi per i bambini (gonfiabile e pista go-kart), mercatino di prodotti artigianali e somministrazione, esibizioni di falconiere, sculture di legno, carrozza con cavalli per giri dimostrativi. La manifestazione è accessibile dalle 9 alle 19 e l'ingresso è gratuito.

Street food

A Biassono nel weekend va in scena il Festival Internazionale del Gusto. Un viaggio gastronomico attraverso specialità e prodotti nazionali e internazionali di grande qualità. Tre giornate all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura culinaria del territorio arricchito da momenti di intrattenimento tra cui lo spettacolo delle fontane danzanti. In Largo Pontida saranno presenti i migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione delle più buone birre artigianali, bancarelle con prodotti enogastronomici, insieme a hobbisti e artigiani.

Il gusto è protagonista anche a Cologno Monzese. In piazza Castello per tutto il fine settimana puccia e bombette , gnocco fritto, olive all’ascolana, arrosticini abruzzesi, pizzoccheri, focaccia Ligure, panzerotti, arancine, cannoli alla siciliana, pittule fritte, salsiccia di cavallo, maritati salentin e ancora fritture di pesce, pane al culatello, stracciatella, puccia pugliese, tigella modenese, dolci, bomboloni, carni grigliate, birre artigianali.

A teatro

Il weeken teatrale monzese si apre venerdì sera, 8 aprile, con Gene Gnocchi sul palco del Manzoni con lo spettacolo "Se non ci pensa Dio ci penso io". Sabato 9 aprile invece in teatro ci sarà Giovanni Lastrico con "Nel mezzo del casin di nostra vita". Al Binario 7 invece va in scena lo spettacolo "Combattenti".

Mostre a Monza

"Artisti d'Italia - mostra di arti contemporanee" è la mostra allestita al Belvedere della Reggia di Monza fino al 25 aprile 2022. La collettiva a cura di Vittorio Sgarbi, racconta lo stato dell’arte contemporanea in Italia raccogliendo oltre 200 opere di 100 artisti del panorama nazionale e internazionale, accuratamente e personalmente selezionati dal curatore e critico ferrarese, ed è collegata al progetto culturale “I Mille di Sgarbi”.

Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività. Fino all’8 maggio 2022 presso la Galleria Civica di via Camperio è in programma la mostra “World Water Day Photo Contest - Storie d’Acqua”, una raccolta delle 70 migliori fotografie delle edizioni dal 2017 al 2021 del concorso fotografico volto a sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra epoca.