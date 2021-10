Cosa fare a Monza e Brianza il weekend di Halloween

Zucche, atmosfere da brivido e serate "paurose". A Monza e in Brianza sta per arrivare il fine settimana più spaventoso dell'anno. Sono diversi gli appuntamenti organizzati in occasione della ricorrenza di Halloween. Ecco alcuni degli eventi scelti per voi. Spazio anche alle specialità culinarie, ai motori e alla cultura.

Sagre e feste

Sagra della zucca, festa del tortello e ancora pizzoccheri e cassoeula. Tante le specialità celebrate nel fine settimana in Brianza. A Mezzago è in programma a Palazzo Archinti la sagra della Zucca "tra gusti da scroprire e momenti da vivere insieme" hanno annunciato gli organizzatori. Ancora zucca anche a Varedo, a Villa Bagatti Valsecchi. Appuntamento sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre 2021 per un weekend dedicato alle specialità della cucina emiliana. A Vimercate invece bancarelle e caldarroste per la festa d'autunno.

Biennale d'arte alla Reggia

A Monza si può visitare la Biennale d'Arte quest’anno ospitata al Belvedere della Reggia, con l'esposizione delle opere di 30 giovani artisti provenienti da dieci Accademie italiane. Le Accademie, ognuna rappresentata dagli artisti scelti dai tutor preposti, offriranno i propri talenti, giovani leve della creatività emergente. Infatti, è tra le priorità della Biennale quella di intercettare le energie non ancora consacrate dalle gallerie di settore e dal mercato.

Una sfida difficile che ci pone in prima linea, in una posizione d’avanguardia per cogliere da vicino il fiorire dell’arte presente. Parola d’ordine Plurilinguismo. Un plurilinguismo ordinato sulle salde fondamenta delle 10 istituzioni accademiche coinvolte, all’insegna della massima apertura entro i confini della disciplina estetica.

Halloween nel Parco per grani e piccini

Giochi spaventosi, indovinelli e tanto spazio alla creatività e alla fantasia, con proposte per due fasce d’età: 3-6 anni e 6-13 anni. Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, due eventi gemelli “Halloween nel Parco 6-13 anni” daranno inizio alla celebrazione della festa in maschera che, nata nel mondo anglosassone, è ormai una tradizione anche in Italia (ore 20.30-23; quota partecipante 20 euro comprensiva di rinfresco a tema horror). Per i più piccoli, venerdì 29 ottobre, si svolgerà “Halloween nel Parco 3-6 anni”, un’attività avventurosa, con ricerche all’aperto da veri apprendisti maghi e streghe e con mostruosi laboratori creativi (ore 16.30-19; quota partecipante 15 euro comprensiva di merenda).

In occasione della ricorrenza di Halloween il Gruppo FAI Giovani di Monza, in collaborazione con la Reggia di Monza, propone un’iniziativa culturale nei Giardini Reali, un percorso tra paura e mistero alla scoperta degli alberi monumentali che da secoli abitano i Giardini. I visitatori piccoli e grandi, sono invitati in un "luogo magico", immersi in un’atmosfera misteriosa, per conoscere i monumenti verdi dei Giardini, la loro imponenza e longevità, anche attraverso leggende e aneddoti, a partire dalla festa pagana di Halloween. Zucche intagliate, spiriti maligni che alcuni alberi sono in grado di allontanare, radici mani di strega, fantasmi, scheletri, lupi ululanti, poteri magici della natura, racconti di feste in onore del diavolo e tanto altro tutto da scoprire, sapranno stupire e divertire grazie ai giovani volontari FAI dietro le loro maschere e travestimenti. Ai Musei Civici a Monza domenica 31 ottobre un laboratorio "spaventoso" per i piccoli.

Feste di Halloween in Brianza

Festa "da paura", spettacoli e un falò a Ornago domenica 31 ottobre per Halloween. Ma questo è solo uno dei tanti appuntamenti organizzati in Brianza per la festa delle streghe. Festa anche a Meda con i gonfiabili per i più piccoli, street food e castagnata. A Cesano Maderno accanto al tradizionale Mercatino in piazza Esedra, sono stati organizzati momenti dedicati ai bambini. Nel primo caso, si potrà partecipare ad una visita ‘con fantasma’ nelle sale del Palazzo alle 17.30; nel secondo, ad uno spettacolo notturno alle 20.30 ed alle 21.45 nel Giardino alla ricerca mostri e spiritelli, a cura della compagnia Il Sottobosco. In entrambi i casi, è necessario portare una torcia elettrica.

Fantasmini e mostriciattoli. Dolcetto o scherzetto e tante sorprese. Halloween Night a Misinto domenica 31 ottobre: appuntamento in Piazza Statuto alle 17.30 per una caccia al tesoro per le Vie di Misinto e per uno spettacolo di magia. Festa di Halloween anche a Cogliate con bancarelle, street food musica, intrattenimento per bambini.

Motori in Autodromo

ll Tempio della Velocità è pronto a fare da palcoscenico all’ultimo degli ACI Racing Weekend in programma per la stagione 2021. Tra i cordoli dell’Autodromo Nazionale Monza, in un fine settimana che vedrà assegnati diversi titoli e che sarà dunque all’insegna delle grandi emozioni, sono pronti a darsi battaglia i protagonisti di ben 5 differenti campionati: team e piloti del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, della Formula Regional European Championship by Alpine, dell’Italian F4 Championship powered by Abarth, della Clio Cup Europe e della Porsche Carrera Cup Italia si preparano a lottare tra le curve e i lunghissimi rettifili del circuito monzese. Il fine settimana dell’ACI Racing Weekend 2 sarà aperto al pubblico nella sola giornata di domenica. L’ingresso sarà gratuito e permesso fino al raggiungimento della capienza massima prestabilita, mentre il parcheggio sarà a pagamento.

I campi di zucche in Brianza

Nel fine settimana si può visitare il campo di Ornago (su prenotazione) e continuano le visite nell'area di Galbiate (anche questa ad accesso su prenotazione e in base a disponibilità) per vivere i colori e le sfumature d'autunno in un luogo incantato ai piedi del lago di Annone, in Brianza. Il Campo di Zucche si trova all'interno del Campo dei Fiori di Galbiate, nato da un progetto di Cristina Tosi. L'area - a ingresso gratuito e su prenotazione (con green pass obbligatorio) - sarà accessibile fino al 31 ottobre. Il campo di zucche sarà aperto dalle 16 alle 18.30 dal lunedì al giovedì mentre nel weekend - venerdì, sabato e domenica - dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 18.30.