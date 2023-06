Cosa fare nel lungo weekend del ponte del 2 giugno a Monza e in Brianza

Un lungo weekend di sport, sapori e divertimento. Dai profumi e i colori d'Oriente in piazza a Monza, con l'Asian Street Food, alla biciclettata alla scoperta delle lucciole organizzata nel parco di Monza. Ecco gli appuntamenti selezionati per voi a Monza e Brianza nel fine settimana che si apre con la festa della Repubblica, venerdì 2 giugno.

Street food d'Oriente a Monza

Un viaggio tra i profumi e i sapori d'Oriente a Monza. Nel lungo weekend da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023 arriva nel capoluogo brianzolo il primo festival dedicato al cibo di strada asiatico a ingresso gratuito. La manifestazione si svolgerà a Monza dall’1 al 4 giugno nei suggestivi Boschetti Reali, in viale Regina Margherita. Nel programma sono state inserite due serate con silent music, giovedì 1 e sabato 3 giugno, una modalità silenziosa di festeggiare ballando sulle note di musica scelta tra diversi generi e ascoltata con cuffie wireless che sta raccogliendo grande successo tra il pubblico. Sul palco collocato al centro dell’asian food court si terranno anche giochi con sushi gigante e pescapalline, esibizioni di danza, body painting, laboratori di manga e di shodo (scrittura sino-giapponese), dimostrazioni di arti orientali, tra cui il Muay Thai.

Sapori dalla Grecia a Brugherio

Specialità dalla Grecia in piazza in Brianza. Da giovedì 1 a domenica 4 giugno va in scena in piazza Togliatti a Brugherio l'evento "Grecia in Festa", un lungo fine settimana tra le specialità della cucina greca con pietanze per tutti i gusti, birre e bevande tipiche dal Peloponneso e tanto divertimento con animazione per grandi e piccini. Tra cucina tradizionale greca preparata al momento, birre e bevande tipiche, servizi bar e ristorazione, area relax con tavoli aperti tutto il giorno, possibilità di asporto e take-away, la festa comprenderà anche intrattenimenti per adulti e bambini. Non mancheranno infatti spettacoli e buona musica.

Il Palio degli Zoccoli

A Desio è tutto pronto per la 33° edizione della rievocazione della storica battaglia di Desio (21 gennaio 1277), con il Palio che rievoca le origini delle 11 contrade storiche della città, condotte da Ottone Visconti. In programma la rievocazione della storica Battaglia di Desio, con le bandiere e i vessilli che sventolano festosi per le strade e sui balconi. Il programma prevede domenica 4 giugno alle 18 la partenza del corteo da Villa Tittoni Traversi, la sfilata lungo le vie Lampugnani, San Pietro e Gramsci, corso Italia, Matteotti, Garibaldi e Piazza Conciliazione. A precedere la sfilata ci sarà il gruppo sbandieratori e musici Borgo Moretto, Alba. In piazza Conciliazione ci sarà la lettura del proclame, la disputa del Palio e il proclama della contrada vincitrice. Sabato 10 giugno si terrà invece la festa di ringraziamento presso la contrada vincitrice.

Pedalata delle lucciole nel parco di Monza

Un'uscita in bicicletta per osservare le lucciole nel parco di Monza. L'appuntamento, organizzato da Fiab Monza in Bici, è previsto per sabato 3 giugno. Il ritrovo, spiegano gli organizzatori, è fissato alle ore 21.30 all'ingresso principale del Parco ( Porta Monza ). "La cicloescursione è facile e adatta a tutti. Vi chiediamo di dotare la vostra bici di luci, per raggiungerci e tornare a casa in sicurezza. Il rientro è previsto per le 23.30 circa". Iscrizione obbligatoria, inviando una mail a fiabmonza@gmail.com. E' richiesto un contributo di 3 euro per i soci e 5 euro per i non soci. In caso di pioggia l'evento sarà rimandato. "E' gradita la presenza dei bambini!" aggiungono.

Marcia Formula Uno Lilt

Dopo due anni di pausa giovedì 2 giugno torna in Autodromo la Formula Uno, la storica marcia solidale della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Una giornata di sport, di condivisione e anche di solidarietà a sostegno di un progetto importante per il territorio. L’evento, infatti, sostiene la costruzione di Casa LILT, un grande polo di prevenzione oncologica che porterà nel cuore di Monza, in via San Gottardo, più opportunità di diagnosi precoce e servizi per i malati. Aperta a tutti: supersportivi, atleti alle prime armi ma anche famiglie con bambini e amici a quattro zampe. Si può camminare o correre scegliendo tra i quattro percorsi che si snodano nella splendida cornice del Parco di Monza, alternando pista stradale e sterrato: dai 2,4 km del percorso giallo ai 5,8 km di quello verde, fino agli 11 km del tracciato rosso e i 18 km di quello blu. Alle 9.15 è previsto lo “start” in pista. Segue una grande festa nel Village dell’Autodromo, con musica e animazione a cura del dj Fabio Marelli e di Discoradio, e la premiazione dei vincitori.

Groane Night Run

In Brianza arriva la prima edizione delle Groane Run Night. Appuntamento sabato 3 giugno per un evento ludico a passo libero aperto a tutti, all’interno del Parco delle Groane. L'evento, organizzato dal comune di Misinto, prevede anche un programma di intrattenimento, musica e cibo al termine della camminata/corsa. L'invito è a portare qualcosa di luminoso.