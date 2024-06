I 5 eventi da non perdere nel weekend di Monza e Brianza

La fluo run nel parco di Monza, la notte di sport a Vimercate e la notte bianca a Cesano Maderno con street food, bancarelle e lo spettacolo di luci, acqua e musica con le fontane danzanti. E poi ancora acrobazione in piazza a Monza e le sagre. Ecco gli appuntamenti in programma nel weekend da venerdì 28 a domenica 30 giugno in città e in provincia che abbiamo selezionato per voi.

Fluo Run nel Parco di Monza

Magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi, laser e robot show, truccatrici e performer per una festa all’insegna del divertimento e della luminosità. Al Parco di Monza torna la Fluo Run. Appuntamento sabato 29 giugno con partenza al tramonto e traguardo sotto le stelle con un super party fluorescente. Una corsa/camminata non competitiva, aperta a tutti, di 5 km all’interno del bellissimo Parco di Monza, uno tra i maggiori parchi storici d’Europa. "Balla e festeggia per vivere un’esperienza fluo indimenticabile" annunciano gli organizzatori.

Notte di sport

Arrampicata, calcio, basket, una corsa, yoga, skatebord e pole dance. Oltre venti discipline sportive, esibizioni, dimostrazioni per celebrare il movimento, il fitness e lo sport. A Vimercate venerdì 28 e sabato 29 giugno arriva la Notte di Sport: l’evento multisportivo in notturna, nato nel 2014, che mette lo Sport al Centro e nel Centro della Città di Vimercate. Tornei, dimostrazioni e la Brush Run, di 5 e 10 km, per una serata dedicata a tutta la comunità all’insegna di sport e divertimento. Sabato 29 giugno sarà la volta della Brusk Run con partenza da via Cavour alle 21. Qui tutte le informazioni e il programma della Notte di Sport.

Spettacolo in piazza a Monza

Clown, giocolieri, artisti, bolle di sapone e storie. Torna a Monza l'appuntamento con Nonsoloclown, festival di teatro di strada e teatro urbano, alla sua sedicesima edizione, che animerà le piazze monzesi ogni sabato sera. In cartellone sabato 29 giugno, nella serata di apertura della manifestazione, una esibizione di Alessandra Pessina/ Va per strada con acrobazie aeree. "Acrobati e visionari, con la testa fra le nuvole, ma i piedi ben radicati a terra, sono alla costante ricerca di un equilibrio tra utopia e realtà" preannuncia la descrizione dello spettacolo. In piazza Trento e Trieste: qui il programma.

La notte bianca a Cesano Maderno

Torna a Cesano Maderno la Notte Bianca. Appuntamento venerdì 28 giugno (e l'evento tornerà anche venerdì 19 luglio) dalle 19 alle 24. Bancarelle, shopping, street food e intrattenimento per trascorrere in città magiche serate d'estate. Si potranno assaporare delizie culinarie da ogni angolo del mondo con gli stand di street food presenti lungo le vie, sarà presente un mercatino degli hobbisti con creazioni uniche e originali, perfette per un regalo speciale o per arricchire la vostra collezione. I negozi saranno aperti per uno shopping serale e per concludere la serata ci sarà lo spettacolo delle fontane danzanti, un mix di acqua, luce e musica.

Gnocco fritto e le altre sagre del weekend

Gnocco fritto, carbonara, gricia e cacio e pepe. Ma non solo. Nel weekend di gusto di Monza e Brianza, spazio anche alla cucina della Grecia e alla birra. Abbiamo selezionato per voi i cinque appuntamenti enogastronomici che abbiamo selezionato per voi in programma a Monza e dintorni da venerdì 28 a domenica 30 giugno: a Brugherio non sarà più protagonista lo gnocco fritto perchè a causa del maltempo la sagra è stata rinviata a sabato 20 luglio, a Cavenago Brianza andrà in scena il Villaggio Greco con le specialità tradizionali, a Carate Brianza prende il via la Beer Fest. A Usmate Velate invece è la volta della festa della Croce Rossa mentre a Cinisello Balsamo sarà protagonista la cucina romana con il festival della carbonara. E a completare la rassegna di eventi enogastronomici in Brianza c'è anche l'aperitivo tra la lavanda: qui le info.