Le 5 cose da non perdere nel weekend di Capodanno a Monza e dintorni

brindisi di Capodanno ma anche risate, magia, misteri e divertimento. Ecco i 5 appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per il weekend di Capodanno a Monza e dintorni.

Bolle di sapone e magia: il Capodanno (gratis) dei bambini

Il 31 dicembre al Politeama c'è il Veglione di Capodanno vero e proprio con comici e maghi, il giorno prima (sabato 30 Dicembre) alle 16.30 sempre al CineTeatro Politeama di via Galimberti 16 a Seveso c'è la festa per i bambini organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Seveso. Una sorta di Capodanno per i più piccoli, ma di pomeriggio e con uno spettacolo a loro interamente dedicato (ma anche ai loro genitori). Si chiama "Il Sogno" e sul palcoscenico assisteremo ad un ricercatissimo spettacolo di mimo, clown e bolle di sapone. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La visita notturna al castello e il brindisi sulla torre

La visita notturna al castello e un brindisi all'anno nuovo sulla cima della torre. Un viaggio nel tempo che parte dall'esterno della Centrale Idroelettrica Taccani illuminata da colori sugggestivi di ghiaccio, nel museo dei ritrovamenti celtici e delle tombe longobarde che si sposta nel presepe allestito nel giardino del Castello , in un'atmosfera del tutto magica ...per scoprire la storia del ex Castello Visconteo e vivevere l'atmosfera incatanta del periodo Natalizio, che si concluderà con salita sulla torre di 42 metri a mezzanotte con un suggestivo brindisi (se il tempo lo permette di solito dalla cima della Torre riusciamo a vedere i fuochi d'artificio che illuminano la zona circostante (perchè nessuno spettacolo sarà organizzato dalla Proloco, precisano). Prenotazione obbligatoria dal sito dedicato, 25 euro a persona.

A teatro gratis con il cabaret a Seveso

Anche quest’anno la Città di Seveso organizza il Gran Veglione di Capodanno. L’appuntamento per tutta la cittadinanza è fissato domenica 31 dicembre presso il CineTeatro Politeama di Via Galimberti 16 con uno spettacolo di cabaret, comicità e magia rivolto gratuitamente (fino a esaurimento posti) a tutta la cittadinanza. Le porte del Politeama apriranno alle 20.15, lo spettacolo inizierà alle 21.00. Al termine tutti i partecipanti sono invitati a recarsi nella vicina piazza Cardinal Confalonieri per dare il benvenuto al nuovo anno. Tre gli ospiti che si alterneranno sul palco del Politeama: Urbano Moffa, monologhista e caratterista, dal 1993 è anche apprezzato attore di teatro. Ha partecipato a numerose trasmissioni tv sulle reti Rai e Mediaset. Ha anche fatto parte del Laboratorio Zelig. Viviana Porro, attrice, imitatrice e cantante di Torino. Ha lavorato in radio, tv (anche al fianco della Gialappa’s) e a teatro. Ale Bellotto, illusionista, ha iniziato a studiare arti magiche nel 2011. Da allora si è esibito con i suoi spettacoli di magia in tutta Italia e in Europa.

Djset gratuito per Capodanno a Seregno

Musica, coreografie e conto alla rovescia per il nuovo anno.Torna l'appuntamento con il Capodanno a Seregno, con lo spettacolo gratuito al PalaSomaschini.Una serata dedicata alla musica inglese tra live music con gli impareggiabili The Demis, djset con Sir Dama, ballerini e coreografie. Musica dal vivo e djset a partire dalle 21.30 fino a tarda notte. L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi.

Capodanno sul ghiaccio

Salutare l'arrivo del nuovo anno sul ghiaccio. A Monza per chi vuole festeggiare Capodanno on ice è possibile trascorrere la serata del 31 dicembre sui pattini sulla pista di pattinaggio in centro. La pista di pattinaggio su ghiaccio di 370 mq si trova in largo IV novembre: un angolo di svago e di divertimento, accanto a una casetta dei dolci. La pista sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 19.30 per il pattinaggio libero (dalle 8 alle 13,30 sarà riservata al Progetto scuole); venerdì, sabato, domenica e festivi fino alle 24. Dal 24 dicembre all’8 gennaio pattinaggio libero. Il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00. Ticket intero al costo di 8 euro, il ridotto 6 euro; sono disponibili promo famiglie e abbonamenti.