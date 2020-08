Che cosa fare nel weekend di Ferragosto per chi resta a Monza e Brianza

Ferragosto è arrivato. Che cosa fare per chi resta in città? Se non potete godervi giorni di relax al mare o in montagna, in questo centralissimo weekend agostano anche per chi resta a Monza e in Brianza ci sono occasioni per trascorrere una giornata diversa all'insegna della natura, del relax e della cultura.

Sagre e Food

Se non avete voglia di mettervi ai fornelli regalatevi un pranzo o una cena alla Sagra del pesce di Senago. Questo sarà l'ultimo fine settimana disponibile per gustare i prelibati piatti a base di pesce cucinati al Centro sportivo. Per chi preferisce c'è anche la possibilità di portare il pasto a casa.

Per gli amanti della tradizione a Ferragosto non può assolutamente mancare la grigliata. L'appuntamento è a Varedo: sarà possibile scegliere, accanto alla tradizionale grigliata di carne, anche quella di pesce, e per i vegetariani gran mix di verdure. Sempre a Varedo in programma la Festa dei microbirrifici , un'occasione per gustare le migliori bionde artigianali e locali e trascorrere una serata in compagnia.

Cinema e Teatro sotto le stelle

Per far fronte alla canicola e regalarsi emozioni sotto le stelle ecco alcune proposte di spettacoli all'aperto: a Villasanta verrà proiettato il film "Yuli- Danza e libertà" (ingresso gratuito); a Cesano Maderno il Teatro dell'Aleph presenterà lo spettacolo con attori e trampolieri dal titolo "Don Chisciotte: storia di passione, idealismo, coraggio e follia"; ad Arconate andrà in scena lo spettacolo "Desdemona e Sir Riccardo".

Storia e Architettura

Per un Ferragosto all'insegna della cultura per tutta la giornata di sabato sarà possibile visitare Cesano Maderno Palazzo Arese Borromeo (ingresso gratuito per chi risiede in città); per chi ama il brivido a Milano a Palazzo Reale c'è tempo fino al 30 agosto per visitare la mostra "Viaggio oltre le tenebre. Tutankhamon Experience" un'immersione nell'aldilà alla scoperta degli antichi egizi. In questo fine settimane perché non regalarsi una visita al Complesso Monumentale del Duomo di Milano con la possibilità di ammirare la città dall'alto raggiungendo (anche in ascensore) le suggestive Terrazze?

Pic-nic e cascate

Per il weekend di Ferragosto vi consigliamo una gita fuori porta, immersi nella natura e senza spendere una fortuna. In Lombardia sono diversi i luoghi dove organizzare un bel pic-nic con amici e familiari; mentre per far fronte alla canicola che ci attanaglierà anche nei prossimi giorni potreste trasferirvi ai piedi delle cascate lombarde: un modo per sfuggire dal caldo della città e regalarsi una giornata di vacanza a due passi da casa.