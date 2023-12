Cosa fare nel weekend di Natale a Monza e in Brianza

Per qualcuno sarà un weekend all'insegna della corsa per terminare in tempo gli ultimi regali ma per chi vuole invece già immergersi nelle atmosfere del Natale e concedersi qualche momento di svago e relax a Monza e in Brianza non mancheranno le occasioni. Ecco i cinque appuntamenti che abbiamo selezionato per voi in città e nei dintorni.

Il magico villaggio di Natale (gratuito) a Seregno

Come da tradizione torna anche quest'anno l'appuntamento con il Villaggio di Natale organizzazato a Seregno dall'associazione Madonna della Campagna. Appuntamento sabato 23 dicembre in via Cagnola con gonfiabili a tema natalizio, luna park di giochi, la Casa di Babbo Natale, gli elfi e altre attrazioni a tema per scivolare, saltare e scattare simpatiche foto ricordo. I magici personaggi introdurranno i visitatori negli stand tra truccabimbi e antichi giochi in legno di una volta. Babbo Natale seduto sul suo trono incontrerà i più piccoli per ricevere le letterine dei desideri ed una natalina postina rilascerà loro una ricevuta con timbro ufficiale. Direttamente dalle sue stalle in Lapponia arriveranno veri animaletti, cavalli, pony e pecorelle da conoscere e coccolare, e poi ancora suggestive musiche natalizie, una selezione di mercatini ed uno stand gastronomico con specialità calde creeranno la giusta cornice a questo magico villaggio.

Concerto di Natale a lume di candela

Musica e candele per un'atmosfera suggestiva per accompagnare le note del pianoforte di Gianfranco D'Elia e la voce del soprano Chiara Bernasconi per un suggestivo concerto di Natale. L'appuntamento è a Carate Brianza, sabato 23 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Costa Lambro. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco Carate Brianza, propone il suggestivo concerto "Candle's Night di Natale". Ingresso libero fino ad esaurimento posti (90 circa). Al termine brindisi augurale.

La nuova mostra di Mirò alla Reggia di Monza