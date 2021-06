Street food, musica e festa: è il weekend del "Mezzaghiotto"

Orario non disponibile

Quando Dal 25/06/2021 al 27/06/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un fine settimana di festa con birra artigianale, street food, musica ed intrattenimento per grandi e piccini. A Mezzago da venerdì 25 a domenica 27 maggio va in scena il festival Mezzaghiotto. In programma oltre a truck con specialità dall'ahmburger alla puccia agli arrosticini anche esibizioni, dimostrazioni di yoga e discipline sportive, tornei e musica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...