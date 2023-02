Le 7 cose da fare nel weekend a Monza e dintorni

Un coloratissimo weekend di festa è alle porte. Iniziano infatti a Monza e non solo i festeggiamenti per il carnevale. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi tra maschere, coriandoli e golosi appuntamenti. Spazio anche alla cultura, con la nuova mostra allestita e aperta in Villa Reale.

Il carnevale a Monza

Maschere, coriandoli e bancarelle. Prende il via il primo weekend di carnevale a Monza. Sabato 18 dalle 14 alle 19 è previsto lo show musicale “La famiglia Addams”: protagonista una “terrificante” auto elettrica abitata dai noti personaggi del celeberrimo film, pronti a regalare risate e caramelle. Sempre in Piazza Trento una postazione di Truccabimbi sarà a disposizione per colorare a tema i volti dei più piccoli. Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio sarà allestito il mercatino regionale francese, che proporrà profumi, sapori e colori d’oltralpe, dai formaggi alle degustazioni di biscotti e cioccolato, uno spazio boulangerie, artigianato e spezie.

Trenino, sfilate, giri in pony: carnevale in Brianza

Giri in sella ai pony, dolci merende e giochi. E' tempo di carnevale anche nel frutteto del parco di Ceriano Laghetto. Un pomeriggio in maschera con il melatour, un trenino a spasso tra i filari di alberi da frutta. Appuntamento per sabato 18 febbraio a partire dalle 14.30. L'ingresso è libero ed è consigliata la prenotazione. Animazione, sfilata, bancarelle e un trenino gratuito anche a Brugherio per i festeggiamenti di carnevale. Tempo di festa e iniziative colorate anche a Villasanta e a Limbiate.

I Macchiaioli, la nuova mostra alla Reggia

Dal 18 febbraio al 21 maggio 2023, l’Orangerie della Villa Reale di Monza ospita la mostra I Macchiaioli e l’invenzione del Plein air tra Francia e Italia, che ripercorre le vicende di uno dei movimenti artistici più importanti della scena culturale italiana, sviluppatosi nella seconda metà dell’Ottocento, che con le sue ricerche pittoriche d’avanguardia ha per molti aspetti anticipato, con sorprendente modernità, gli esiti proposti successivamente dagli Impressionisti francesi. La rassegna presenta 90 opere, provenienti da collezione private, ma anche da alcuni importanti istituzioni pubbliche come il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Palazzo Foresti di Carpi, la Fondazione Cariparma di Parma, la Galleria d’Arte Moderna di Milano.

Stinco e polenta, le sagre in programma

A Concorezzo sabato 18 febbraio all'oratorio San Luigi di Concorezzo è in programma una serata dedicata allo stinco. Sono previsti due turni: alle 19 e alle 20.30 su prenotazione. Nel menu stinco, polenta, salsa ai funghi, gorgonzola, dolce e caffè al prezzo di 15 euro. Previsto anche il menu bambini con cheeseburger, patatine, dolce e bibita.

A Bergamo, a pochi chilometri dalla Brianza, nel weekend è in programma la sagra della polenta. Fino a domenica 19 febbraio specialità della tradizione e festa di carnevale con i giochi in legno di una volta.