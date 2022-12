Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend di Natale

Un weekend lungo, di festa. Natale arriva anche a Monza e per sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre abbiamo selezionato per voi alcuni appuntamenti tra atmosfere natalizie, magia e iniziative culturali. Compresa l'apertura del Balloon Museum a Milano. Ecco la nostra guida agli eventi di Natale a Monza e dintorni.

La magica atmosfera di Natale in centro

La grande ruota panoramica in centro, le tradizionali casette di legno dei mercatini natalizi, le giostre e l’immancabile pista di pattinaggio. Prosegue nel weekend a Monza il programma di eventi natalizi promosso dal comune. Qui la guida agli eventi e alle attrazioni.

Le mostre a Monza

Un weekend lungo natalizio all'insegna della cultura. Ecco le proposte in città con le mostre organizzate presso la Reggia di Monza e i i Musei Civici. Fino al 29 gennaio presso l'Orangerie della Villa Reale sarà possibile visitare la mostra Keith Haring. Radiant Vision (chiusa il 25 dicembre).

L'esposizione "Autodromo 100. Storia dell’Autodromo di Monza" è allestita presso i Musei Civici nella ex Casa degli Umiliati. Sempre in Villa Reale c'è ancora tempo per visitare Stregherie. Stampe e incisioni di maestri della grafica, trattati, amuleti e oggetti per i rituali magici presente presso il Belvedere della Villa Reale.

Le aperture per le feste della Reggia di Monza

La Reggia di Monza aperta per ferie. Nel periodo natalizio fino all'8 gennaio 2023 sono in programma aperture straordinarie e iniziative tematiche che vedranno le sale della Villa Reale animarsi di musica e performance ispirate a John Lennon. L'apertura straordinaria è prevista dal 26 al 30 dicembre 2022 e dal 2 all’8 gennaio 2023. "All you need is love", questo il motto scelto per presentare il programma di apertura straordinaria delle festività di Natale alla Villa Reale di Monza con un cartellone di iniziative ispirate proprio alla musica e ai personaggi di John Lennon e Yoko Ono.

Il magico mondo di Harry Potter in Brianza

Il magico mondo ispirato alla magia di Harry Potter arriva in Brianza. A Carate venerdì 23 dicembre la Pro Loco ha organizzato in Villa Cusani l'evento "La magia di Harry a Carate Brianza", "un'avventura fantastica ambientata nel Magico Mondo di Harry Potter" con figuranti ispirati ai personaggi della saga che hanno preso vita grazie ai libri di J. K. Rowling. Non mancherà l'esposizione del cappello parlante, lezioni di divinazione, pozioni magiche e arti oscure. "Ci saranno ad animare i seguenti personaggi Rita Skeeter, Alastor Moody, Sibilla Cooman, Bellatrix Lestrange". Qui le informazioni.

Apre il Balloon Museum a Milano

Palloncini e gonfiabili tra cui muoversi e da esplorare. È la mostra Balloon Museum - Pop Air, che apre proprio a ridosso del weekend di Natale a Milano, al Superstudio di via Tortona, 27 a partire da venerdì 23 dicembre. I visitatori potranno immergersi nelle installazioni, accolte in uno spazio di 6mila metri quadri, con un milione di palline e 400mila palloncini, oltre a proiezioni, suoni e luci. Al centro un'innovativa espressione artistica che utilizza oggetti pieni di aria, come appunto piccoli palloni, per creare un ambiente dove è possibile giocare e liberare la propria immaginazione.