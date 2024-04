Cosa fare nel lungo weekend del ponte del 25 aprile: gli eventi a Monza e in Brianza

Un lungo weekend, da giovedì 25, giorno della festa della Liberazione, a domenica 28 aprile. Un ponte che si preannuncia ricco di appuntamenti in città e non solo. Dallo street food - pic nic edition - nel parco di Monza al festival dell'Oriente fino alla silent disco, con la più grande discoteca silenziosa nel verde. Ecco la guida che abbiamo preparato per voi.

Pic-nic festival al parco di Monza

Il pic-nic festival torna nel Parco di Monza. Da mercoledì 24 aprile all'1 maggio è in programma la settima edizione del Pic Nic Festival. Le golosità preparate dai migliori street chef d'Italia e del mondo potranno essere gustati immersi nel verde o nell'area tavoli coperta. A intrattenere gli ospiti anche musica e spettacoli: dai giochi di una volta in legno al laboratorio di aquiloni fino alla silent disco e lo spettacolo di art balloon.

Silent disco nel parco

Nel parco di Monza arriva "la più grande festa silenziosa d'talia". Torna, per una nuova edizione, la Silent Disco nel polmone verde brianzolo nell'ambito delle iniziative del programma di intrattenimento per l'evento Street food edizione pic-nic festival. "Un evento diventato ormai appuntamento irrinunciabile per dare il benvenuto alla bella stagione con migliaia di mani al cielo sotto le stelle nel Parco di Monza" annunciano gli organizzatori. L'evento è in programma mercoledì 24 e sabato 27 aprile 2024. Si sceglie che musica ascoltare selezionando in qualsiasi momento il canale direttamente sulle cuffie luminose. "La musica è magicamente silenziosa grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless. Vivremo due magiche serate di festa nel grande Parco di Monza e lo faremo in modo innovativo, concepito nel rispetto del luogo e dei residenti". La silent disco inizia alle ore 21. Il noleggio cuffie in cassa costa 12 euro.

Festival dell'Oriente

Un festival dedicato all'Oriente. Alle sue atmosfere, alle tradizioni, ai suoi colori, profumi e sapori. Appuntamento nel parco di Monza da venerdì 26 a domenica 28 aprile. "Un carosello affascinante e coloratissimo che ricrea atmosfere di paesi lontani ma coinvolge i partecipanti in momenti di crescita, scoperta e condivisione: dal Bazar di artigianato all’Oriental Street Food in cui assaporare piatti della tradizione e rivisitazioni innovative, l'Area esibizioni con musiche e danze tradizionali, fino all'area olistica con decine di Conferenze, Workshop e Seminari: Yoga, massaggi, meditazione, ayurveda, arti marziali e moltissimo altro: i visitatori saranno guidati alla scoperta di discipline di ispirazione orientale e potranno avere un assaggio sia teorico che pratico di trattamenti e rimedi naturali, incontrare autori, professionisti ed esperti, ma soprattutto vivere esperienze in prima persona.

Ville aperte in Brianza

Torna Ville Aperte in Brianza, l’eccezionale opportunità di visitare dimore storiche non sempre accessibili al pubblico. L’edizione Primavera partirà sabato 27 e domenica 28 aprile e saranno 33 le ville di delizia e ville storiche che spalancheranno le proprie porte, in 28 comuni sparsi in 4 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco e Como. Quest’anno è stata scelta Villa Borromeo d’Adda ad Arcore come villa rappresentativa dell’edizione 2024. L’edizione Primavera propone anche un programma di itinerari speciali, visite e percorsi che metteranno al centro l’inclusività. Ad aprire la rassegna sabato 27 aprile 2024, un concerto gratuito all’ingresso della Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, a cura della Filarmonica Paganelli ‘79 (sino a esaurimento posti – prenotazioni online aperte sul sito www.villeaperte.info).