Le sagre e lo street food più buoni da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

Street food on the road, pesce ma anche le specialità emiliane con tagliatelle al ragù e gnocco fritto e la regina della tavola della Brianza: la luganega. Ecco le sagre in programma questo weekend a Monza e in provincia.

Sagra del pesce

Fritto misto, impepata di cozze, linguine alle vongole, risotto allo scoglio e moscardini alla diavola. E tante altre specialità a base di pesce. A Monza si respira aria di mare per un intero weekend. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno e nel fine settimana dal 21 al 23 giugno in città arriva la sagra del pesce. Ad arricchire il programma relativo all'intrattenimento ci sarà anche un piccolo luna park con diverse giostre, dai seggiolini volanti alla “pesca dei cigni” e lo “scivolo gonfiabile”.

Street food festival

A Monza arriva lo street food festival. Specialità on the road ai Boschetti Reali da venerdì 17 a domenica 19 maggio con la carovana dei food truck che proporranno specialità da tutta Italia. Un giro enogastronomico del Bel Paese con colori, odori e sapori unici provenienti da ogni dove e una selezione musicale per intrattenere il pubblico. Si potranno degustare cibi di strada da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.

Sagra della luganega

In Brianza arriva la sagra della luganega. A organizzarla è la Pro Loco di Briosco con il patrocinio del comune e la collaborazione dell'associazione Produttori di Luganega Monza. L'evento è in programma nel fine settimana da venerdì 14 a domenica 16 giugno presso Area della Campagnola a Briosco. "Saranno 3 giorni di musica, food and beer per tutti! Piatti tipici con luganega, degustazioni, show cooking e musica dal vivo" promettono gli organizzatori.

Sagra emiliana a Seveso

Tagliatelle al ragù, tortellini e gnocco fritto. Le specialità emiliane arrivano in Brianza. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, a Seveso, è in programma la quarta edizione della Sagra Emiliana, organizzata da Associazione Sportiva Base, presso l'area polifunzionale via Redipuglia Seveso. Tre giorni all'insegna del gusto e della tradizione Emiliana. Tagliatelle fresche con ragù emiliano o sugo alla vecchia Modena, Tortellini della duchessa, Gnocco fritto con salumi, Culatello e Parmigiano reggiano, Stinco al Lambrusco e grigliata mista con carne selezionata della filiera certificata zona Emilia-Lombardia, il tutto accompagnato da Lambrusco e Pignoletto DOC.