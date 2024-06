Le 5 sagre più buone da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

Gnocco fritto, carbonara, gricia e cacio e pepe. Ma non solo. Nel weekend di gusto di Monza e Brianza, spazio anche alla cucina della Grecia e alla birra. Ecco i cinque appuntamenti enogastronomici che abbiamo selezionato per voi in programma a Monza e dintorni da venerdì 28 a domenica 30 giugno.

Sagra dello gnocco fritto

Sagra dello gnocco fritto a Brugherio. Torna, per la quinta edizione, l'appuntamento con la specialità emiliana in piazza. Sabato 29 giugno in piazza Roma a Brugherio è in programma la festa dello gnocco fritto con stand culinari che proporranno gnocco fritto e salumi e musica dal vivo.

La festa della Grecia

Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki. Sono alcune delle specialità che si potranno gustare nel weekend a Cavenago Brianza dove va in scena la festa dedicata alle specialità della Grecia. Appuntamento con "Il Villaggio Greco", il format itinerante dedicato alla Cucina e alla Cultura del Peloponneso con tre giornate di gusto e divertimento da venerdì 28 a domenica 30 giugno tra cibo greco, musica e danze tradizionali, birra fresca, bevande tipiche, intrattenimento per tutte le età, relax e molto altro. In piazza Libertà.

Festival della cucina romana

Carbonara e specialità della cucina romana. Tipico Eventi torna a Cinisello Balsamo, quest’anno proponendo il format “Festival della Carbonara | Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. L'appuntamento è in Piazza Gramsci da venerdì 28 a domenica 30 giugno (l'evento era stato programmato mesi fa e poi rinviato in queste date causa maltempo) con tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti.

Beer Fest

Torna a Carate Brianza la festa della Birra. Anche quest'anno riparte l'evento "Beer Fest Carate Brianza": la manifestazione apre giovedì 27 giugno e proseguirà fino a domenica 21 luglio con birra, cibo, musica live, spettacoli, intrattenimenti e divertimento. L'evento con ingresso gratuito si terrà dal mercoledì alla domenica dalle 18,30 a mezzanotte, presso l'area comunale sita in Via Dell'Immacolata.

Festa della Croce Rossa

Nelle giornate del 28, 29 e 30 giugnoappuntamento con la nuova edizione del Crivillage, la festa di Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta. Al centro, solidarietà e unione tra popolazione e volontariato, musica live e food & beverage di qualità, al Centro Civico Cascina Corrada a Usmate-Velate, uno dei comuni di pertinenza del Comitato di Villasanta. Cine aperte, musica e on solo. L’intrattenimento non è pensato solo per gli adulti, ma i più piccoli saranno al centro e per loro verranno organizzate attività di truccabimbi, un circuito di macchinine elettriche, baby dance e molto altro. Insomma, cibo e birra di qualità, musica live e intrattenimento per tutti: questo e molto altro al Crivillage 2024, come sempre ad ingresso gratuito. L’evento è confermato anche in caso di pioggia, grazie alla disponibilità di 200 tavoli al coperto.