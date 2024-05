Le 5 sagre più buone del weekend a Monza e dintorni

Gnocchi, risotto all'asparago rosa e non solo. Ma anche pizzoccheri, birra e street food. Ecco i 5 appuntamenti golosi che abbiamo selezionato per voi in programma questo weekend. Ma ad arricchire le proposte del fine settimana ci sono anche appuntamenti enogastronomici che celebrano specialità della tradizione dalla cacio e pepe al cibo orientale con un'agenda completa che potete consultare alla nostra pagina dedicata Cosa fare in città

Sagra degli gnocchi

Gnocchi, per tutti i gusti. A Brugherio torna la sagra dedicata a questa specialità: appuntamento sabato 4 maggio, in piazza Roma . "In piazza sarà possibile gustare il tradizionale piatto e trascorrere un momento di convivialità. E' previsto anche un servizio di asporto" annunciano dal comune.

Sagra dell'asparago rosa

C'è tempo fino al prossimo 19 maggio per fare un salto alla sagra dell'asparago rosa di Mezzago. Come nelle edizioni passate a fare da location all'evento sarà la splendida cornice di Palazzo Archinti. Ad arricchire il programma della sagra oltre alle consuete serate musicali e di performance artistiche e culturali non mancheranno occasioni per divertirsi, per fare sport, per assaporare e approfondire la conoscenza delle eccellenze del territorio che affiancano il nostro rinomato ortaggio, protagonista indiscusso di tutta la Sagra. Previsti eventi gastronomici, spettacoli itineranti, eventi dedicati ai più piccoli e viaggi in mongolfiera. Il programma completo degli eventi è disponibile alla pagina Programma 64 Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago 2024.

Festa della birra al parco di Monza

Birre artigianali, stuzzicherie cucinate a bordo di food truck e intrattenimento. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio arriva il Beer Park presso la Cascina Costa Alta, immersa nel parco di Monza, a Biassono.L'ingresso è gratuito. La manifestazione è organizzata da Paneliquido e dalla coppertaiva sociale Meta Onlus. Orari: venerdì dalle 18:00 alle 01:00, sabato dalle 18:00 alle 01:00, domenica dalle 16:00 alle 22:00.

Sagra dei pizzoccheri

Dato anche il tempo non proprio allettante un bel piatto di pizzoccheri potrebbe essere la soluzione per far tornare il buonumore. A Senago la sagra dei pizzoccheri sarà al Centro Sportivo di via G. Di Vittorio 2 fino a domenica 5 maggio. Nel menù sciatt caserecci, pizzoccheri alla valtellinese, tagliatelle ai mirtilli, speck e robiola e brasato con funghi e polenta.

Festa pugliese

Orecchiette con le cime di rapa, panzerotti fritti, pasticciotti e caciocavallo. Ma non solo. A Vimercate nel weekend dal 3 al 5 maggio arriva la Festa Pugliese. Un appuntamento Tipico Eventi, in piazza Unità d'Italia. L'ingresso all'area della manifestazione è sempre gratuito: saranno presenti i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre pugliesi, un'area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. Previsto anche un programma di intrattenimento con esibizioni di pizzica e musica e balli del Sud.