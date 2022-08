Torna a Monza l'appuntamento con la Wine Experience. Il capoluogo brianzolo dal 12 al 18 settembre diventa la città del Vino: il centro storico di Monza si trasformerà in una grande cantina all'aperto. Per sette giorni incontri con gli esperti, degustazioni nelle boutique del centro storico, pranzi e cene (con menù e prezzi alla portata di tutte le tasche) per far conoscere i migliori accostamenti di vini e cibi, ma anche ricette a base di rosso e di bianco.

L'evento, giunto quest'anno alla quarta edizione, come sempre viene organizzato nel periodo della vendemmia. Il programma completo - già disponibile sulla pagina Internet dell'evento - mostra una ricca carrellata di proposte. In questa quarta edizione verranno coinvolti i maestri della produzione vitivinicola italiana e non solo, che presenteranno le loro migliori etichette di vino. Alle consolidate location della Monza Wine Experience, quest’anno si aggiungeranno anche piazza Duomo, che ospiterà esclusivamente champagne.

Il programma

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile degustare le etichette partner del progetto e conoscerne curiosità e particolarità delle loro terre d’origine. Attraverso percorsi enogastronomici, con menù creati per degustare il vino prescelto, sarà possibile non solo scoprire come gli chef hanno valorizzato al meglio bianchi, rossi e bollicine, ma anche conoscere realtà gastronomiche cittadine non sempre note al grande pubblico con il coinvolgimento di ristoratori monzesi che offrono diversi tipi di cucina e accessibili a tutte le tasche.

Il 14 settembre piazza Duomo sarà location di una grande cena dove il protagonista sarà lo champagne. E come nelle passate edizioni degustazioni di vini nelle boutique del centro storico di Monza (il 15 settembre), e calici sotto le stelle in via Bergamo, il borgo della movida dei monzesi (il 16 settembre).

Dal 16 al 18 settembre la piazza Carrobiolo ospiterà invece street food d'autore provenienti da tutta Italia. Una varietà di scelte gastronomiche ricercate per accompagnare i piatti da strada ad un ottimo calice di vino. Tre giornate di eccellenze e convivialità per diffondere la cultura del buon vino e del cibo di qualità itinerante.

Gran finale il 18 settembre con la cena d'autore nella sala di rappresentanza della Villa Reale. Un’esclusiva cena pluristellata che sarà realizzata grazie alla collaborazione di chef di fama internazionale, che metteranno a disposizione la loro Arte per dare vita a un appuntamento memorabile.