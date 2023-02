Alla Reggia di Monza arriva il Wine Festival

Il nettare di bacco sarà protagonista alla Reggia di Monza. La Villa Reale il 27 e 28 maggio, organizza una manifestazione enogastronomica, in collaborazione con Merano WineFestival e 5-Hats, con prodotti selezionati attraverso i “The WineHunter Awards” che garantiscono l’eccellenza di vini, food, birre e spirits. Il cuore della rassegna sarà il “Padiglione Lombardia”, da cui partirà il percorso del visitatore.

È prevista la presenza di 70 produttori lombardi, ovvero il 30% degli espositori presenti: questa operazione darà una grande visibilità anche ai Consorzi di Tutela ed ai Territori. Oltre che nella Villa Reale di Monza, gli eventi avranno luogo anche a l’Hotel de la Ville, partner del progetto. La collaborazione con Merano WineFestival sarà poi l’occasione per scoprire la storia della Villa Reale di Monza, voluta dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria come residenza estiva per il figlio Ferdinando e sua moglie Maria Beatrice Ricciarda d’Este, costruita tra il 1777 e il 1780. L’annuncio della nuova collaborazione tra Merano WineFestival, 5-Hats e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è stato dato nel corso dell’incontro di presentazione del Progetto, organizzato all’Hotel de la Ville di Monza e durante la conferenza Stampa tenutasi al Wine&Siena, alla presenza delle istituzioni del territorio. “La Lombardia è sempre più una grande regione vitivinicola, grazie alla qualità dei prodotti e ai progetti di promozione realizzati in sinergia da istituzioni e consorzi. Avere a Monza una iniziativa legata al Merano WineFestival significa offrire all’enogastronomia lombarda una vetrina di straordinaria importanza. La scelta della Villa Reale di Monza rientra nel piano della Regione per promuovere i produttori e le loro cantine legandoli ai territori e alle bellezze della Lombardia” ha dichiarato Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia.

"La caratteristica degli eventi di Helmut Köcher, Patron del Merano WineFestival, è una occasione per approfondire la conoscenza del Patrimonio culturale italiano. Il Kurhaus di Merano, il complesso medievale dello Spedale di Santa Maria della Scala di Siena e, da quest'anno, anche la Villa Reale di Monza si uniscono in un unico obiettivo che è quello di essere ambasciatori della bellezza” ha dichiarato Arianna Bettin, Assessora del Comune di Monza con delega alla Cultura, Villa Reale e Parco di Monza, Università. “Per questo motivo abbiamo accolto con entusiasmo l'idea di unire con un'azione integrata la valorizzazione del Bene e quella del nostro tessuto produttivo, facendo della Villa Reale di Monza luogo d'incontro fra culture, Paesi, tradizioni diverse, attraverso il filo rosso del vino e del cibo. “Sono due i motivi che rendono particolarmente importante questo evento per Monza: sarà internazionale e ospiterà anche una sezione dedicata ai prodotti del territorio, ha aggiunto l’assessore del Comune di Monza Carlo Abbà, con delega al Commercio-Attività Produttive e Marketing territoriale. “Arte, cultura e amore per il cibo e il vino si fondono: la Villa Reale di Monza contribuirà a farne un unico ed entusiasmante Koiné”.

“La Villa Reale di Monza offre uno scenario unico per realizzare un evento enogastronomico di grande richiamo internazionale”, ha spiegato Helmuth Köcher, Patron del Merano WineFestival, “L’iniziativa aumenterà il potenziale del Merano WineFestival e contemporaneamente creerà un ponte tra la Lombardia e l’Alto Adige.” “L’iniziativa sarà un binomio ideale per valorizzare un contesto architettonico e paesaggistico attraverso una manifestazione che promuove un prodotto che ha radici antiche e che unisce, trasversalmente, popoli e civiltà”, spiega Giuseppe Distefano, Direttore Generale del Consorzio. “L’Orangerie, i Giardini Reali, il Teatro di Corte, le Sale di Rappresentanza e il Terzo Piano Belvedere della Villa Reale di Monza faranno da cornice a numerosi eventi culturali, Masterclass, seminari, e tavole rotonde di approfondimento su tematiche che riguardano il vino e l’enogastronomia, Un legame importante con la Villa e il suo Patrimonio che si riproporrà anche nei prossimi anni, coinvolgendo i visitatori, esperti, giornalisti di settore, addetti ai lavori e appassionati del mondo del mondo enogastronomico. Una manifestazione capace di far dialogare l’offerta culturale con nuove narrazioni, sullo sfondo millenario di una coltura, la vite, che ha fatto e fa cultura.”