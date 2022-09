Come diventare "Ambasciatori della biodiversità"

Servizio civile ambientale con Area parchi Lombardia: un anno per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo. Se hai tra i 18 e i 28 anni e vuoi partecipare al progetto di servizio civile ambientale che vede coinvolto nell'edizione 2022 anche l'archivio regionale dell'educazione ambientale dei oarchi lombardi (area parchi) con numerose aree protette e alcune associazioni e enti del territorio per fare un'esperienza ambientale.

Il progetto

Si chiama "Youg4parrks" il progetto che coinvolge le due aree verdi tutelate della Brianza comprendendo anche il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea eParco della Valle del Lambro, oltre al Parco Nord Milano, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Riserva Naturale Val di Mello, Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.

Dove e come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 settembre 2022. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede.