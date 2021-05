Un corso (gratuito) per diventare baby sitter

Per chi è alla ricerca di un posto di lavoro al via un corso per diventare baby sitter. Il corso, che inizierà nelle prossime settimane, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Lissone e Afol Monza Brianza ed è rivolto a 25 aspiranti baby sitter.

Il corso è gratuito (finanziato dalla Dote Unica Lavoro per gli over 30 e dalla Garanzia Giovani per under 30) e darà la possibilità, al termine della formazione, di essere inseriti negli elenchi qualificati di baby sitter a disposizione dei comuni del territorio.

Il corso garantirà competenze trasversali e si rivolge a chi intende lavorare come baby-sitter, offrendo le proprie capacità alle famiglie di Monza e Brianza, e al tempo stesso acquisendo nozioni tecniche per svolgere questa professione.

Sarà anche un prezioso contributo per le famiglie del territorio che potranno rivolgersi allo Sportello Lavoro per richiedere un servizio di preselezione di profili disponibili avendo così l'opportunità di scegliere le baby sitter che più rispondono alle proprie esigenze.

Il servizio di preselezione e consulenza sarà totalmente gratuito e vedrà gli operatori dello Sportello Lavoro affiancare la famiglia nell'intero percorso di scelta.

Per informazioni e iscrizioni (sono disponibili 25 posti) è possibile contattare direttamente lo Sportello Lavoro di Lissone telefonando al numero 039.7397490 o scrivendo una mail a sportellolavoro@comune.lissone.mb.it

Il corso durerà 70 ore e sarà articolato in lezioni da 4 ore circa giornaliere (in presenza o a distanza). Le materie: introduzione al ruolo, pedagogia e psicologia, laboratori, salute e sicurezza.

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti l'attestato della competenza "Realizzare interventi di animazione e di gioco" ai sensi della Legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).