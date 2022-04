I migliori ingegneri di domani arrivano da un liceo monzese

I migliori aspiranti ingegneri arrivano dal liceo Frisi. La scuola di Monza infatti è stata premiata nell'ambito del “Politest Top Schools 2022” e ha trionfato come migliore scuola nella categoria "Licei Scientifici" per il rapporto voto test e numero studenti nel test di Ingegneria. Si tratta di una competizione del Politecnico che premia le scuole secondarie superiori di tutta Italia i cui studenti hanno ottenuto i migliori risultati ai Test di ammissione. Il Liceo Scientifico “Paolo Frisi” è risultato primo nella categoria Licei scientifici al Test di Ingegneria. A ritirare il premio è stato il professor Luigi Arrigoni.

Il Liceo Frisi a Monza

"ll Liceo statale di Monza è un’istituzione scolastica autonoma dal 1952, mentre dal 1945 era presente una sezione staccata del 2° Liceo Scientifico Governativo di Milano presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Mosé Bianchi”. Il Liceo nel 1955 viene intitolato a Paolo Frisi, illustre fisico e matematico (1728-1784), che a Monza aveva studiato presso i Padri Barnabiti. Vi sono iscritti studenti che abitano a Monza e in centri vicini, in particolare in quelli che usufruiscono della linea ferroviaria Monza - Lecco" si legge sul sito dell'istituto.

"Negli anni ’50 e ’60 il Liceo era strutturato su 3 sezioni per un totale di 15 classi; a partire dalla seconda metà degli anni ’60 (in concomitanza anche con l’istituzione della scuola media unica) il numero degli studenti e delle sezioni aumentò progressivamente, raggiungendo il suo apice negli anni ’70, quando fu necessario aprire sezioni staccate in diverse città limitrofe. Successivamente esse sono diventate autonome (il liceo “Majorana” di Desio, il liceo “Banfi” di Vimercate e il liceo “Enriques” di Lissone). Oggi il Liceo Frisi è una realtà conosciuta in tutta la provincia di Monza e Brianza, per la sua storia e tradizione educativa e per il contributo alla formazione culturale di migliaia di giovani delle nuove e passate generazioni. Conta attualmente 47 classi e oltre mille studenti". Alla sede ubicata in via Sempione 21 si affianca la succursale (Mantegazza) di via Sempione 18. Il Liceo è intitolato a Paolo Frisi, filosofo e teologo barnabita, intellettuale e scienziato, vissuto nel XVIII secolo.

L'Open Day dl Politecnico

I cancelli del Politecnico di Milano sabato 2 aprile hanno aperto alle 8 per la folla di studenti degli Istituti Secondari Superiori desiderosi di conoscere l'offerta formativa dell'Ateneo. Dopo 3 settimane di presentazioni online dei corsi di studio e dei servizi, seguite da oltre 15.000 ragazzi e ragazze,

l’Open day quest’anno è stata anche l’occasione per conoscere le tematiche concrete e innovative che architetti, designer e ingegneri si trovano ad affrontare. Inoltre, visitando gli stand. è stato possibile parlare coi docenti e gli studenti e toccare con mano il mondo Politecnico.

Nel corso della mattinata si è svolta anche la Cerimonia di premiazione delle “Politest Top Schools 2022”, le scuole secondarie superiori di tutta Italia i cui studenti hanno ottenuto i migliori risultati ai Test di ammissione.