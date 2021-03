Dall'8 al 13 marzo, gli studenti potranno ammirare da remoto le bellezze del Paese

Dall'8 al 13 marzo andranno in scena le Giornate FAI per le Scuole.

Per un'intera settimana, gli studenti potranno godere delle bellezze del nostro Paese attraverso lo schermo di computer, tablet e smartphone. A raccontare quei luoghi, i loro luoghi, saranno gli Apprendisti Ciceroni attraverso dirette Instagram e poi in differita sui canali IGVT.

La partecipazione è gratuita per tutti, e seguire le dirette è semplicissimo. All'interno della scheda di ogni luogo si trovano giorni, orari e link per seguire le dirette Instagram: basta cliccare sull'icona Instagram per collegarsi all'account desiderato.

Quest'anno, le Giornate FAI per le Scuole raccontano i luoghi che i giovani considerano importanti per il loro valore identitario, perché in essi riconoscono la loro identità e la loro storia, e che meritano pertanto di essere conosciuti, preservati e valorizzati per il futuro: antichi monasteri, abbazie, siti archeologici, musei, fontane, cinte murarie, giardini storici, ville. Ma anche tanti siti naturali, che ribadiscono l’interesse dei giovani per l’ambiente e la sua tutela, e poi piazze cittadine, tipici luoghi di ritrovo e di socialità, e infine le stesse scuole, spesso edifici artisticamente pregevoli e ricchi di testimonianze storiche originali e significative. Una scelta, quest’ultima, che commuove particolarmente e che dimostra ancora una volta il desiderio degli studenti di tornare in classe.