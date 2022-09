Sistemi di disinfezione fissa in tutte le classi, è brianzolo uno dei primi comuni in Italia ad averli installati

Nel corso dei cantieri estivi, tutte le classi, un'ottantina, tra materne, elementari e scuole medie, sono state dotate di un nuovo sistema di sanificazione dell'aria. Dopo due anni, l’apertura dell’anno scolastico dovrebbe essere nel segno della normalità: mascherine, distanziamento ed altri provvedimenti per limitare la diffusione del covid sono stati, almeno per il momento, aboliti a livello nazionale. Proprio in questo settore il comune lentatese ha fatto un investimento installando durante l’estate nella maggior parte delle 80 classi dei diversi plessi scolastici gli ionizzatori fissi: si tratta di dispositivi che purificano l’aria all’interno della classe. Un progetto che è ancora in fase di ultimazione e che ha visto una spesa di 40 mila euro.

Dispositivi fissi ma azionabili da remoto

"Sin dall’inizio del nostro primo mandato, ho dimostrato di volere investire nella messa in sicurezza dei luoghi frequentati dagli studenti - ha spiegato il sindaco Laura Ferrari - Quest’anno, tra i primi comuni in Italia, abbiamo scelto di installare impianti di disinfezione fissi (ma azionabili da remoto) in tutte le scuole dell’infanzia comunali, nelle primarie, nella scuola secondaria e presso la biblioteca comunale. Siamo al lavoro per intervenire quanto prima presso gli immobili rimanenti (primaria di Birago ed asilo Nido). Si tratta di sistemi di prevenzione dal rischio microbiologico infettivo, il cui posizionamento permetterà di raggiungere significativi livelli di salubrità ambientale".