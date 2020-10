A Monza riparte la ristorazione scolastica con 5mila pasti al giorno: tutte le nuove regole

Lunedì 13 ottobre: è questa la data in cui la ristorazione scolastica ripartirà a Monza.

Le mense delle scuole primarie e secondarie torneranno a servire i pasti, circa 5mila al giorno, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Se in queste prime settimane sono stati sperimentati nuovi modelli organizzativi, a partire da martedì 13 tutti i plessi scolastici avranno il loro servizio mensa grazie all'accordo con Sodexo. Sarà dunque ripristinato il menù invernale in vigore fino all’anno scorso, organizzato su più portate e comprendente la distribuzione della frutta fresca.

I controlli

I tecnici del comune di Monza hanno effettuato diversi sopralluoghi nelle scuole nei giorni scorsi per verificare la qualità del servizio. Alcuni dei disguidi verificatisi nei primi giorni di avvio sono stati già risolti, sospendendo per esempio il menù temporaneo composto dai cosiddetti “pasti unici” e ripristinando il servizio completo di più portate, nel rispetto delle Linee d’indirizzo per un’alimentazione equilibrata già in vigore. A breve verranno introdotti anche i vassoi biocompostabili, per ridurre il consumo della plastica (laddove sarà possibile si impiegheranno vassoi lavabili e riutilizzabili).

Le regole anti-Covid

Le mense, per garantire il distanziamento anti-Covid, verranno utilizzate dagli alunni su più turni. Per limitare il passaggio delle addette tra i tavoli, e per velocizzare la distribuzione dei pasti, verrano utilizzati i vassoi multiportata. Tra un turno e l'altro avverrà la sanificazione, secondo quanto stabilito dalle indicazioni sanitarie regionali e nel rispetto dei tempi scolastici.