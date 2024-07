Gelsomino, Missaglia e Murero, il tris di assi del racing team Affari&sport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

(VILLASANTA, MB) – E’ stata un’intuizione quella di Michele Cecotti, il vulcanico titolare dei negozi Affari&Sport, che ha dato vita al Racing Team con l’obiettivo di partecipare alla crescita di atleti locali. CLAUDIA GELSOMINO - Trova sempre il modo di far balzare il suo nome agli onori della cronaca Claudia Gelsomino, F55 in forze all’Atl. Casone Noceto e atleta del Racing Team Affari&Sport da oltre 10 anni. Un palmarès strabiliante che continua a rivelare sorprese e, addirittura, risultati che accarezzano personal best di gioventù, con l’obiettivo di demolirli. Le avevamo dedicato di recente particolare attenzione per raccontare dei primati che continua a inanellare a tutte le età, della maglia azzurra, le medaglie d’oro, onorificenze a cui Claudia punta ogni volta che allaccia le scarpette su una linea di partenza e che la hanno iscritta tra le F50 e F55 più medagliate d’Italia. Nel 2024, con il passaggio tra le F55, ha già fatto registrare il primato di categoria nei 10 km su strada, concludendo la sua prova a Castano Primo in 36'54”. Veloce anche nell’andare a prendere il primato di mezza maratona tagliando il traguardo a Reggio Emilia in 1h19’59”. Non c’è due senza tre, ecco dunque che tra un po’ di podi, una medaglia da 4^ assoluta ai Campionati Italiani Master di Mezza Maratona, Claudia ha trovato il modo di andare ad agguantare anche il primato di categoria 5 km su strada, obiettivo centrato qualche giorno fa a Busto Arsizio, quando si è presentata al traguardo in 18’20”. “Ho ancora tanta voglia di vincere, mi alleno costantemente con obiettivi precisi e concordati con il mio allenatore Rosario Lopresti. Essere parte di un team, significa poter contare sull’appoggio di una squadra. Nel caso del Racing Team di Affari&Sport, in Michele, che mi ha accolta nel gruppo ormai più di dieci anni fa, ho trovato non solo un supporto tecnico ma anche l’energia di un tifoso eccezionale.” CARLOTTA MISSAGLIA - Impegnata nella triplice già da diversi anni, Carlotta Missaglia ha fatto del triathlon il suo lavoro che reputa anche «l'essenza dalla soddisfazione», descrivendo come ancora più soddisfacente un risultato più difficile da raggiungere. Terza lo scorso anno al campionato italiano di triathlon sprint, quinta di recente alla coppa Europa di Caorle, Carlotta lavora sodo per prepararsi alle prossime tappe di Vigo e Holten. "Mi sono imbattuta nei negozi Affari&Sport più di 10 anni fa, da allora mi sono sempre affidata a loro per il materiale di cui avevo bisogno per la professionalità e la competenza che li ha sempre contraddistinti a cui si affianca una grande umanità", il suo commento. "Sono molto felice di essere entrata a fare parte del Racing Team perché mi piace l'idea di rappresentare i valori e la passione che si riconosce immediatamente in Michele e nelle attività che promuove", ha concluso. FEDERICO MURERO – Triatleta da sei anni, sportivo da sempre, Federico Murero (Triathlon Team Brianza) è rimasto piacevolmente colpito dalla professionalità dei negozi Affari&Sport qualche anno fa. Michele Cecotti ha visto in questo giovane atleta delle potenzialità ed è scoccata la scintilla che, ormai da 18 mesi, ha portato all’ingresso di Federico nel Racing Team. L’ultima stagione ha assegnato a Federico la vittoria del blasonato Triathlon Olimpico di Bardolino, ci riproverà ancora il 15 giugno quando sarà al via per difendere il titolo. “Lo scorso anno ho messo a segno i miei migliori traguardi” – esordisce Federico – “anche se confido che si tratti della base per realizzare successi ancora più importanti” – dice sorridendo. “Oltre all’Olimpico di Bardolino, mi sto preparando per il Campionato Italiano di Alba Adriatica del 23 giugno, ma prima, nel prossimo weekend, dovrò misurare le mie performance al triathlon di Salò. Essere parte del Racing Team mi permette di avere un supporto tecnico di altissima qualità e lo sprone di Michele, che festeggia e soffre con me per qualunque mio traguardo, sono felice di averlo incontrato sul mio cammino, non solo di atleta, ma anche umanamente”, ha concluso. Nel team di Ambassador, in passato, anche l’azzurra Valeria Straneo, Dario Rognoni, Loris Mandelli e Ivana Iozzia. “Vivo i miei fine settimana al cardiopalma, facendo il tifo per «i miei ragazzi», i cui risultati sono frutto di costanza, talento e passione anche se mi piace pensare che il mio impegno nei loro riguardi contribuisca”, ha detto Michele Cecotti.