Giussano: il 23 maggio migliaia di studenti hanno ricordato Giovanni falcone con il criminologo vincenzo musacchio

Il 23 maggio, giorno in cui ricorre l'anniversario della strage di Capaci, migliaia di ragazzi del Liceo artistico “A. Modigliani” di Giussano hanno partecipato alla commemorazione per i trentuno anni dalla morte di Giovanni Falcone e delle vittime di quella ignobile strage. Gli studenti del Liceo hanno incontrato il criminologo Vincenzo Musacchio, di recente proclamato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il professore ha ricordato ai partecipanti di cosa sia stata capace di fare la mafia stragista di Totò Riina. “Per questo l’impegno contro le mafie non può essere sporadico ma deve proseguire quotidianamente”. Musacchio, che della lotta alla mafia ha fatto la sua missione da oltre trent’anni, ha incitato gli studenti intervenuti a schierarsi senza se e senza ma dalla parte dello Stato e a lottare contro ogni mafia anche contro quella che a volte è dentro di noi e che si chiama mafiosità. “Occorre avere la forza e il coraggio di denunciare”. Gli studenti accompagnati dalle professoresse Sara Lo Giudice e Luisa Sorrentino hanno, poi dato il via alle tante domande degli studenti. Stimolato dalle numerose richieste, il criminologo ha affrontato alcune tematiche legate alla lotta al crimine organizzato di matrice transnazionale. “Bisogna creare - ha aggiunto - una cooperazione internazionale al passo con le continue metamorfosi mafiose”. “C’è bisogno di armonizzare i vari sistemi penali dei singoli Stati membri dell’Unione europea”. A proposito di collusioni mafiose, Musacchio le ha definite "la vera forza delle mafie", rilevando come la moderna criminalità organizzata si sia perfettamente integrata con la politica, l’economia e la finanza mondiali. A riguardo, il criminologo ha ricordato l’attentato all’Addaura subito da Giovanni Falcone e come il magistrato palermitano poi assassinato a Capaci in quell’occasione parlò di “menti raffinatissime” dietro quella tentata strage. “Un agire così sfacciatamente criminale, però, è un fattore che convince a riflettere e a ipotizzare una convergenza di interessi da parte di soggetti esterni a Cosa Nostra che possono avere avuto un interesse comune a compiere azioni stragiste di questa entità”. “Non fu solo mafia”. “Queste nostre riflessioni, ha affermato Musacchio rivolgendosi ai ragazzi, impongono un ragionamento proprio nella prospettiva dell’individuazione delle menti raffinatissime tirate in ballo da Falcone trentuno anni fa”.