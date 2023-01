Grande debutto regionale per il Sincro Seregno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Primo, secondo e terzo posto conquistato della Società Seregnese alla prima uscita stagionale Si sono svolti sabato 14 gennaio presso la Piscina L. Manara di Busto Arsizio (VA) i primi Campionati regionali categorie Juniores e Assolute, per esercizi obbligatori validi per la qualificazione ai Campionati Nazionali di categoria, programmati il prossimo fine febbraio. Un inizio scoppiettante: primo posto conquistato da Pollini Lara, 2006 con 76.011 punti e a seguire Cucco Caterina, 2006 con 74.745 e Trantino Lisa, 2004 con 72.078. Una riconferma per la coppia Pollini/Cucco tra le atlete di punta della Società, che militano in categoria Juniores, già convocate con la Nazionale Italiana sia per categoria ragazze che per categoria Juniores. Ottimi anche gli altri piazzamenti che hanno visto complessivamente 10 atlete della Società Seregnese nei primi 20 posti della classifica regionale. Buon 6, 8 e 10 posto per Baechtold Kim 2003, Perrucci Marta, 2006 e Chieregato Giada, 2007. Grande prova anche per Galimberti Giada, tra le pochissime 2010 in gara con le categorie maggiori, che ha staccato il pass per accedere al Campionato Italiano Juniores. Una prima uscita che dimostra, ancora una volta, l’ottimo lavoro svolto dal Sincro Seregno rappresentato non solo dalle atlete ma anche delle allenatrici Camino Sabrina, Mazzariello Giorgia e Celia Elena, coordinate dal Presidente Ratti Virginia. Non resta che aspettare il prossimo 29 gennaio per la seconda uscita categorie Junior e Assolute, dopo questa grande soddisfazione, nonché prima uscita stagionale per le categorie Ragazze (2008/2009/2010) ed Esordienti A (2011/2012).