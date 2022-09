In arrivo 100 piante per festeggiare il centenario dell'autodromo

Sono 100 le piante da vivaio che Ersaf (ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) donerà, al Consorzio per la Villa Reale e Parco di Monza. Un’iniziativa, nell’ambito del calendario degli eventi di Monza FuoriGp, vuole testimoniare contemporaneamente la grande attenzione dell’Ente regionale nei confronti del complesso storico monumentale di Monza e del suo magnifico Parco e contestualmente celebrare i 100 anni del mitico autodromo monzese inserito in questo immenso polmone verde della Lombardia. Compartecipi dell’evento sono il comune di Monza e confcommercio. Le ‘pianticelle’ saranno messe a dimora nei tempi tecnici della forestazione. Sette le specie che troveranno spazio, in tempi diversi, all’interno del parco. Si va dal nocciolo, all’acero campestre. Dalla farnia, al carpino bianco, fino al padanissimo platano. Completano la donazione arbusti del pallon di maggio e dell’ evonimo.

“Siamo estremamente felici di questo gesto da parte di Ersaf – ha affermato il presidente del consorzio per la villa Reale e il parco di Monza, Paolo Pilotto– perché ha molti significati. A partire dalla vicinanza che Regione Lombardia dimostra nei confronti della nostra istituzione. È un atto di sensibilità ambientale nei confronti del Parco che, senza ombra di dubbio, ha passato mesi difficili a causa di una siccità che ha colpito duro il patrimonio arboreo. Unisce valori importanti: quello del rispetto per la natura alla nostra vocazione tecnologica e manifatturiera che si esplica nell’autodromo”.

“Curare il patrimonio forestale di Regione Lombardia è uno dei nostri compiti fondamentali – ha spiegato il presidente di Ersaf, Alessandro Fede Pellone – e questa donazione è uno dei tanti tasselli del nostro lavoro quotidiano per la conservazione del meraviglioso patrimonio vegetale lombardo a cui dedichiamo le nostre energie. Mettere a dimora cento nuove piante, nei tempi corretti, va nella direzione internazionale di arricchire il pianeta di milioni di alberi ma soprattutto testimonia la nostra vicinanza a Monza e al suo Parco. Ersaf già da anni è impegnata alla creazione delle foreste urbane. Ringrazio il consorzio che si è anche impegnato a mantenere, per cinque anni, la crescita di queste pianticelle”.