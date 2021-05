Tutti a scuola pedalando: Monzainbici lancia il bici bus

Per un giorno auto ferme nei box e fuori le biciclette. A scuola, con mamma e papà, pedalando.

Questa la proposta che l’associazione Fiab Monzainbici lancia ai genitori monzesi. Il 3 giugno, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, il sodalizio da sempre in prima linea nella promozione della mobilità "green", invita i genitori ad accompagnare i figli a scuola in bicicletta. Non singolarmente, ma organizzando un vero e proprio bici bus.

“La macchina organizzativa è già partita – spiegano i promotori - con l'invio della lettera ai comitati genitori delle scuole del capoluogo. Hanno già risposto le famiglie degli alunni della Raiberti e della don Milani”.

Fiab Monzainbici spera nella risposta positiva dei genitori, e nella possibilità di ampliare l’iniziativa, non solo al 3 giugno, ma anche durante l’anno.

Per organizzare un “Bike to school” (una pedalata di gruppo a scuola) è necessario individuare un referente organizzativo e gli aiutanti; decidere orario e luogo di partenza; tracciare il percorso su una mappa (entro 2 km) e durante il percorso rimanere compatti e vicino ai più piccoli. Le classi o i gruppi interessati a organizzare l'iniziativa possono mettersi in contatto con Fiab Monzainbici inviando un’email a fiabmonza@gmail.com