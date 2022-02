La nuova palestra a cielo aperto nel parco

Una nuova palestra a cielo aperto, nel verde del Parco Increa. Nell'ambito degli interventi di manutenzione del patrimonio verde dell'area annunciati dal sindaco Marco Troiano nei giorni scorsi e in fase di svolgimento in queste settimane rientra anche un progetto di manutenzione e di ingrandimento dello spazio dedicato al fitness outdoor.



"Stiamo per realizzare una nuova area da poco meno di 230 metri quadrati, dove troveranno posto un'area per street workout utilizzabile da un massimo di 15 persone in contemporanea, con una struttura per il riscaldamento e il rafforzamento muscolare in sospensione o appoggio. E poi ci sarà anche un'area fitness con 6 macchine, due dedicate alla parte alta del corpo, due alla parte bassa e due al corpo intero" ha spiegato il sindaco Troiano.



"Per questo progetto abbiamo anche partecipato al bando regionale "sport outdoor", che ci consentirà di recuperare parte dell'investimento fatto" ha concluso. Oltre al lavoro di ampliamento dell'area fitness gli altri due interventi riguardano la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e la completa riqualificazione e messa in sicurezza dell'arredo urbano del parco. Solo il lavoro relativo al verde prevede un investimento di 165.000,00 euro.