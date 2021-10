Arriva il bosco in città: 500 nuovi alberi danno respiro al quartiere

Un bosco tra le case, le strade, le scuole. Un piccolo polmone verde nel cuore del quartiere di San Fruttuoso fatto da 500 alberi autoctoni. Querce, carpini, tigli e olmi: questi gli alberi che sono stati piantati nella mattinata di martedì 26 ottobre in via Baradello a Monza.

Piante autoctone a San Fruttuoso

Un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Selva Urbana (che aveva già piantato 70 alberi in via Monte Generoso), la Fondazione Mission Bambini e con Mediobanca. Sono 500 gli alberi piantati nello spazio periferico che si estende su quasi 10mila metri quadrati. L'area rientra nella Rete Verde di ricomposizione paesaggistica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. L’intervento di forestazione nasce come una "trincea green" in una grande fascia urbana inframezzata dalle aree industriali, dalle zone residenziali di via della Taccona e dal cimitero di via Marelli.

"In tre anni piantati 7mila alberi"

"In tre anni a Monza abbiamo piantato oltre 7mila piante in diverse aree della città - spiega l'assessore all'Ambiente Martina Sassoli - Di queste sono più di 5mila quelle destinate alla creazione di boschi urbani. È un trend in costante crescita che tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo ci porterà a mettere a dimora altre 1.300 piante, tra alberi adulti e quelle forestali, portando a più di ottomila gli alberi piantati in quattro anni, cioè un terzo dell’interno patrimonio verde della città. Numeri che porteranno il numero complessivo degli alberi a Monza oltre quota 22 mila".

La cerimonia di piantumazione

Fondamentale e prezioso è il ruolo svolto dagli alberi. "Gli alberi assorbono CO2, catturano le polveri sottili prodotte dallo smog e contribuiscono a diminuire la temperatura della città - aggiunge l'assessore -. Senza parlare del peso economico, secondo il quale il valore complessivo degli alberi in città supera i 30 milioni di euro. Abbiamo uno straordinario patrimonio che va difeso e rispettato e che nei prossimi anni continuerà a crescere Le foreste urbane tutelano e favoriscono la biodiversità, combattono l’inversione termica puliscono l’aria assorbendo le polveri sottili e riducono la CO2. Attraverso questi boschi è possibile creare corridoi ecologici per l’avifauna, aree di compensazione dell’anidride carbonica e barriere antirumore naturali".

"Piantare alberi per il benessere dei cittadini"

"Gli alberi, inoltre, volgono anche la funzione di fito-depuratori del terreno, cioè eliminano le sostanze chimiche (metalli pesanti e altri elementi chimici dannosi), oltre a mitigare le «isole di calore - continua Martina Sassoli -. Piantare centinaia di alberi ogni anno in tutta la città è espressione della volontà concreta di affrontare la questione ambientale, per il benessere di tutti i cittadini e del territorio. Questo è lo scenario e questa è la nostra sfida: la sostenibilità ambientale. E su questo stiamo lavorando, anche insieme alle aziende e alle realtà del terzo settore che stanno investendo sul territorio con progetti di interesse ambientale. Monza non ignora i problemi, cerca soluzioni".