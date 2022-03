Riapre il campo di tulipani in Brianza

Centomila tulipani sono pronti a sbocciare in Brianza e a colorare un campo, a Ornago, con meravigliose sfumature. Dal rosso al bianco, passando dal giallo al viola. Da venerdì 1 aprile riapre Shirin. Un campo you-pick sbocciato come simbolo di rinascita, dall'idea di due sorelle - Elmina e Carolina Brambilla - nata in pieno lockdown: un'esplosione di colori con migliaia di tulipani in primavera, un labirinto di girasoli in estate e un campo di zucche in autunno.

Con l'arrivo della primavera il campo che sorge tra le campagne brianzole riapre le porte ai visitatori. Quest'anno i bulbi saranno 100mila e la fioritura, con il suo incantevole spettacolo di colori, durerà - meteo permettendo - fino al 25 aprile. Gli ospiti potranno trovare più di trenta varietà di tulipani e altrettanti colori. Per accedere all'area di raccolta fai-da-te è necessario acquistare il biglietto online. L'ingresso ha un costo di 4 euro a persona (bambini da 0 a 5 anni gratis) e incluso nel prezzo sono compresi due tulipani.

Tra le novità di quest'anno, oltre all'allestimento del campo tutto rinnovato con 40 file di fiori (lo scorso anno erano 10), c'è anche un punto ristoro che accoglierà gli ospiti dalla colazione all'aperitiv. Il campo sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 e a completare l'offerta ci saranno anche attività e laboratori organizzati nel weekend e rivolti a grandi e piccini: dalla pittura all'arte delle candele, dallo yoga alle biciclettate tra le cascine delle campagne.

Come arrivare al campo

Il campo di tulipani Shirin si trova in via Cascina Rossino, a Ornago. L'area non è raggiungibile in auto (ad eccezione di persone diversamente abili con veicolo in possesso di apposito contrassegno). I parcheggi più vicini disponibili si trovano in via Europa a Bellusco, lungo la strada comunale Camuzzago, Bellusco, lungo la strada provinciale 176/ Via Ornago, Bellusco.