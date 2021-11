Monza non è una città green, al 93esimo posto in Italia e ultima in Lombardia

Monza sempre meno green. E in Italia, tra i capoluoghi di provincia, perde posizioni in classifica, scendendo al 93esimo posto (85esimo nel 2020). A dirlo è il rapporto Ecosistema Urbano 2021 che analizza le performance ambientali dei capoluoghi italiani su dati 2020 forniti dai Comuni, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE.

Diciotto gli indicatori presi in considerazione per tratteggiare quanto un capoluogo può essere ritenuto green, legati alle macro aree: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. A pesare nel 2020 è stato anche l'effetto della pandemia che ha modificato alcune abitudini per le difficoltà legate alla crisi sanitaria: più auto in circolazione, diminuzione dell’utilizzo del trasporto pubblico, livelli di smog preoccupanti, ma anche qualche nota positiva come la diffusione capillare della raccolta differenziata, chilometri di piste e infrastrutture ciclabili e interventi di forestazione urbana.

Quanto sono green Monza e le città in Lombardia

L’unica città lombarda nella top ten italiana è Mantova, al secondo posto, ottenuto migliorando le performance sulla qualità dell’aria, contraendo le perdite della rete idrica entro il 15% e perfezionando la raccolta differenziata. Scalano la graduatoria italiana: Brescia dal 34° al 27° in trend decisamente positivo da 5 anni, Pavia dal 53° al 40°, Varese dal 62° al 44°. Perdono, invece, diverse posizioni: Cremona dal 13° al 25°, Lodi dal 25° al 31°, Bergamo dal 30° al 35°, Monza dall’85° al 93°, Como passa dal 37° al 41°. Mantiene la posizione Sondrio 18^, in trend positivo da tre edizioni e restano pressoché stabili Milano al 30° posto e Lecco al 64° (vd. tabella). Man mano che le altre città d'Italia salgono in graduatoria, le buone performance delle città lombarde non bastano più per mantenere un buon livello in classifica, motivo per cui alcuni capoluoghi restano fermi al palo e non riescono a migliorare, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell’aria, che rappresenta il tallone d’Achille per tutta la regione. Lecco e Monza, anche in questa edizione, si confermano fanalino di coda della regione, con il capoluogo brianzolo maglia nera della sostenibilità.

Monza è quasi all'ultimo posto (penultima, 103 su 104) per il consumo di suolo/residenti e livello di urbanizzazione/residenti. Diciannovesimo posto per la classifica parziale sul verde urbano grazie all'estensione del polmone verde brianzolo, 88esima per la concentrazione media annuale di Pm10, eccellente invece per depurazione idrica (ottavo posto) e per il dato di dispersione della rete idrica, molto positivo. Al 51esimo posto per la diffusione di piste ciclabili e al 44esimo per la motorizzazione.

"La pandemia ha colpito duramente le nostre città, ridefinendo regole e consuetudini - sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. Ad un anno di distanza, grazie anche ai fondi del PNRR, i capoluoghi lombardi possono investire sulla transizione ecologica per rendere il proprio territorio resiliente ad un clima che cambia, anche fin troppo velocemente. Per questo è fondamentale che le risorse siano spese per pianificare mobilità, risparmio idrico, corretta gestione dei rifiuti, forestazione urbana, riqualificazione energetica degli edifici e fonti rinnovabili, rigenerando luoghi e creando, per i cittadini, l’opportunità di affrontare un cambiamento di stili di vita consapevole e accessibile. Sono diverse le realtà che in Lombardia già dimostrano di riuscire a pianificare e a spendere bene le proprie risorse con dinamicità e lungimiranza, ma si può fare ancora meglio per rendere le nostre città più vivibili e adattabili alle necessità dell’ambiente e dei cittadini, con meno auto e mezzi meno inquinanti, più infrastrutture intelligenti e connesse".