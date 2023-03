A Monza 700 nuovi mezzi: quanto costano bici e monopattini in città (e dove non si può andare)

Monza punta sulla mobilità elettrica con 700 nuovi mezzi tra bike e monopattini elettrici. E’ stata presentata sabato a Monza, in piazza Trento e Trieste, la nuova flotta di mobilità elettrica condivisa disponibile in città che per i prossimi due anni, sarà gestita dalle due società che si sono aggiudicate il bando: Dott e Lime.

Il servizio di tipo “free floating” è attivo su tutto il territorio comunale e comprende un’area di sosta vincolata che racchiude il centro storico, la stazione e il parco, in cui le biciclette e i monopattini possono essere presi e riconsegnati solo in alcune specifiche aree di sosta virtuali, mappate sulle app di ciascun operatore. Queste aree di sosta saranno visibili anche fisicamente, grazie all’apposizione di bolli adesivi, segnaletica orizzontale e di alcune infrastrutture modulari. Al di fuori dell’area di sosta vincolata la sosta è libera, secondo le regole del Codice della Strada, e in aree individuate come “punti di sosta preferenziale”. In una porzione del centro storico, ritenuta “ad alta densità pedonale”, i monopattini e le biciclette avranno una velocità preimpostata a 10 km/h; nella zona pedonale, invece, la velocità sarà di 6 km/h.

La circolazione è invece vietata lungo l’asse di viale Marconi- viale Enrico Fermi- viale delle industrie- viale Stucchi- Sp60 e all’interno dei Giardini della Villa Reale. “L’Amministrazione Comunale auspica che tutti gli utilizzatori dei monopattini e delle e-bike si attengano alle regole della Circolazione Stradale” fanno sapere dal municipio “Più del 60% degli spostamenti in auto nella nostra città avviene entro i 3 km - spiega l’Assessore alla Mobilità e Ambiente Giada Turato - Per questo tra gli obiettivi specifici del PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) alla cui redazione stiamo lavorando, c’è l’incremento percentuale della mobilità dolce, che al momento si attesta a meno del 17% degli spostamenti cittadini. La dotazione di nuovi mezzi costituisce un primo passo verso tale traguardo”. “Stiamo lavorando alla creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili sicuri– aggiunge il Sindaco Paolo Pilotto – per offrire ai monzesi la possibilità di scegliere come spostarsi in città anche senza l’auto: l’obiettivo è anche sostenere un modello di città che veda progressivamente i cittadini riappropriarsi degli spazi pubblici”.

Costi e noleggio

Per noleggiare una e-bike oppure un monopattino, è necessario scaricare la app dagli store sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni.

I costi per il noleggio di monopattini e biciclette sono i seguenti: Dott: 30 centesimi per ogni minuto di utilizzo. Abbonamento giornaliero 8,49€. Abbonamento settimanale 23,99€. Abbonamento mensile 99,99€. Lime: 33 centesimi per ogni minuto di utilizzo. Abbonamento giornaliero 9,99€. Abbonamento settimanale 24,99€. Abbonamento mensile 81,99€. Dott, già attivo a Monza dal 2020, conferma la sua presenza in città introducendo anche le biciclette elettriche in condivisione.

Dal design caratteristico, dotate di luci, GPS, riflettori e cestino, le bici sono state create per rendere la corsa sicura e comoda, con l’obiettivo di aiutare le persone a muoversi in città in modo efficiente e sostenibile. Da oggi, dunque, i 15.000 utenti di Monza potranno scegliere, all’interno di un’unica app, il mezzo più adatto alle proprie esigenze quotidiane.

“Ringraziamo l’Amministrazione e Monza Mobilità per aver riconosciuto il nostro buon operato negli ultimi anni, confermando la nostra presenza in città e permettendoci ora di offrire non solo i monopattini ma anche le biciclette elettriche. La multimodalità è per noi un tratto distintivo, e l’investimento fatto per diventare l’unico operatore completamente multimodale in Lombardia è tangibile: infatti gestiamo un servizio completamente integrato di monopattini e bici non solo a Monza, ma anche a Milano e Varese. Riscontriamo quotidianamente quanto sia importante per i cittadini trovare una continuità del servizio tra più città vicine e fortemente interconnesse per motivi di studio, lavoro e turismo. Per questo garantiremo sempre la presenza dei nostri monopattini ed e-bikes nelle stazioni e nelle piazze centrali, investendo in infrastrutture di parcheggio, quali rastrelliere, oltre che in attività educative per i cittadini” spiega Andrea Giaretta, Regional General Manager Sud Europa di Dott.

Lime, invece, presenta per la prima volta i propri mezzi in città: "Dopo il recente lancio a Bergamo, siamo entusiasti di questa espansione anche a Monza. Siamo orgogliosi di portare i nostri monopattini e le nostre biciclette a tutti i cittadini e offrire loro nuovi strumenti convenienti, sicuri e sostenibili per spostarsi. Offrendo due comode opzioni di viaggio e a zero emissioni attraverso l'app Lime, ci auguriamo di servire tutti gli spostamenti inferiori ai 5 chilometri e di contribuire allo sviluppo di un sistema di trasporto più ecologico e accessibile a tutti", afferma Matteo Cioffi, General Manager di Lime Italia.