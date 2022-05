In Brianza sorgerà il più grande impianto di bioessicamento di fanghi in Italia

In Brianza sorgerà il più grande impianto di bioessicamento dei fanghi di depurazione. Sarà a Vimercate e in questi giorni, dopo l'avvio del cantiere dello scorso gennaio, è stato posizionato il secondo dei quattro biodryer, gli essiccatori che trasformeranno biologicamente i residui del processo depurativo sfruttando il calore generato dalla degradazione per via biologica della sostanza organica contenuta nei fanghi.

Il più grande impianto d'Italia

Una volta realizzato ed entrato in funzione, sarà il più grande impianto d?Italia e in Brianzasi potrà disporre di una soluzione utile per la successiva valorizzazione dei fanghi recuperati, per poterne valutare il recupero energetico e per derivarne materiali alternativi come biomateriali, sostanze filtranti, ammendanti e fosforo.

Il bioessiccamento è una tecnologia che rientra nel Progetto Fanghi Lab - Forme avanzate di gestione dei fanghi di depurazione in un hub innovativo lombardo, vincitore del Bando ?Call Hub Ricerca e Innovazione? di Regione Lombardia, progetto con capofila A2A Ambiente e di cui Brianzacque è partner insieme all?Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, a Lariana Depur, a MM e a TCR Tecora. Ad oggi, in Italia, lo smaltimento degli ?scarti? della depurazione è una delle voci più problematiche e più onerose per chi - come BrianzAcque - gestisce il servizio idrico integrato, con una ricaduta che va ad incidere sulla tariffa dell?acqua pagata dai cittadini. In quest?ottica, l?innesto nel depuratore della nuova sezione dal costo di 3, 8 milioni di euro, rappresenta un intervento che va oltre l?attività di sperimentazione sistemica e combinata del progetto Fanghi Lab e che, per il futuro, consentirà all?impianto brianzolo di minimizzare i quantitativi di fanghi e di recuperare energia e nutrienti.

?Con quest?investimento strategico, il depuratore di Vimercate diventerà un polo di innovazione tecnologica affinchè i fanghi da rifiuti possano diventare una risorsa con benefici ambientali ed economici secondo principi ormai irrinunciabili di economia circolare - commenta Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di Brianzacque -. Un?operazione che rappresenta prima di tutto un passaggio culturale e industriale, coerente con le indicazioni comunitarie e nazionali che chiedono di dare attuazione alla transizione ecologica ed energetica. Questo progetto potrà essere tra quelli con i quali puntiamo a conquistare risorse dal Pnrr?.

Come sarà il nuovo impianto

Il nuovo comparto è formato da quattro biodryer, grandi reattori orizzontali in grado di produrre fango essiccato con un procedimento green che, fin da subito, avrà come effetto una significativa riduzione dei volumi. Tutti gli essiccatori funzioneranno in parallelo con una capacità di trattamento pari a 4 mila tonnellate l?anno (mille cadauno). Dopo l'avvio di una serie di interventi e di opere accessorie propedeutiche all?installazione dei macchinari, è stato installato anche il secondo biodryer mentre, il completamento e l?avvio dell?intera sezione, sono previsti per fine luglio. Il comparto di essiccazione del depuratore sarà parte integrante della filiera di trattamento dei fanghi di depurazione e ne costituirà lo stadio finale. Nell?ambito dello sviluppo del progetto FANGHI LAB, l?avvio del primo Biodryer consentirà di effettuare, tramite il contributo dell? Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, le indagini volte a valutare la sostenibilità ambientale ed i benefici conseguenti all?uso della nuova tecnologia. Rispetto alle tecnologie tradizionali, l?essicamento con i biodryer riduce al minimo l?apporto di energia da fonti esterne perché il processo biologico si autosostiene ed è in grado di produrre quasi autonomamente il calore necessario ad essiccare i fanghi. Eventuali contributi esterni di calore saranno forniti utilizzando una piccola caldaia.

Come funziona il depuratore

Il depuratore di Vimercate è un impianto di tipo biologico a fanghi attivi con trattamento terziario di biofiltrazione biologica per la rimozione avanzata dell?azoto e recapito finale delle acque reflue depurate nel Torrente Molgora. L?impianto ha una potenzialità pari a 104.000 abitanti equivalenti ed è autorizzato in classe dimensionale compresa tra i 50.000 e i 100.000 abitanti equivalenti. Al depuratore affluiscono i reflui fognari provenienti da 8 Comuni del territorio della Provincia di Monza e Brianza. Nel 2020 si è completato un importante revamping delle sezioni di produzione e diffusione dell?aria finalizzato ad efficientare i processi di trattamento biologico e biofiltrazione dei liquami. Come nel caso dell?altro depuratore di BrianzAcque, situato a Monza San Rocco, l?impianto è integralmente telecontrollato.