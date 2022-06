Vacanze in Lombardia: escursioni gratis con le guide alpine

Dal Passo San Marco al Monte Martica, dal Ghiacciaio dei Forni al Cornone di Blumone, con la giornata regionale per la montagna. Il 3 luglio, ripartono le escursioni alla scoperta delle bellezze in quota sulle vette lombarde

"Il programma di quest'anno è particolarmente vario e interessante - spiega Antonio Rossi, ottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi -. Comprende 26 proposte di lunghezza e difficoltà differenti che permetteranno ai partecipanti di scoprire angoli di Lombardia sconosciuti ai più. Itinerari messi a punto per poter essere affrontati da chiunque, grazie all'aiuto delle nostre guide e nei nostri accompagnatori. Una formula di successo che anche lo scorso anno si è rivelata vincente nell'attrarre sia gli appassionati di turismo sportivo sia famiglie con bambini, alla ricerca del contatto ravvicinato con la natura".

"Le giornate sono completamente gratuite. Le escursioni si adattano a un pubblico ampio sia per età sia per capacità fisiche e tecniche", ricorda il sottosegretario. Età minima per partecipare: 10 anni. I ragazzi sino ai 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore. Le iscrizioni vanno inoltrate sul sito Internet del Collegio delle Guide Alpine Lombarde: https://guidealpine.lombardia. it/

Il programma delle escusioni

3 luglio: Adamello (Bs) - Lago della Vacca, ai piedi del Cornone di Blumone; Orobie Bergamasche (Bg) - Passo San Marco rifugio Balicco tra Valle del bitto di Albaredo e Val Brembana; Stelvio (So) - Sentiero glaciologico al ghiacciaio dei Forni; Campo dei Fiori (Va) - Dalla Rasa di Varese al monte Martica; Grigna settentrionale (Lc) - Anello del Pialeral - Brunino - Prabello -Alpe Cova.

9 luglio: Rifugio Omio, Valmasino (So).

10 luglio: Orobie Bergamasche (Bg) - Giro delle casere e rif. Balicco all'Alpe Azzaredo.

16 luglio: Alto Garda Bresciano (Bs) - Monte Bestone.

17 luglio:Grigna settentrionale (Lc) - Vo' di Moncodeno - rif. Bogani; Orobie Bergamasche (Bg) - Valzurio.

23 luglio: Orobie Valtellinesi (So) - Alla baita Pioda, un balcone sui 3000 orobici.

24 luglio: Orobie Bergamasche (Bg) - Val Taleggio: nel cuore delle Orobie occidentali, a cavallo di un antico confine.

30 luglio: Alpe Pioda in val di Mello (So).

31 luglio: Alto Garda Bresciano (Bs) - Rifugio Pirlo - Passo Spino da S. Michele.

6 agosto: Orobie Bergamasche (Bg) - Al cospetto della Presolana: Capanna Cassinelli e Cappella Savina.

7 agosto: Le trincee del Monte Generoso (Co); Grigna settentrionale (Lc) - Anello del Pialeral - Brunino - Prabello -Alpe Cova.

20 agosto: Orobie Bergamasche (Bg) - Alle falde del lago del Diavolo.

21 agosto: Orobie Valtellinesi (So) - Lago del Culino, Adamello (Bs) - Lago della Vacca, ai piedi del Cornone di Blumone.

27 agosto: Grigna settentrionale (Lc) - Vo' di Moncodeno - rif. Bogani.

28 agosto: Orobie Bergamasche (Bg) - Val Taleggio: nel cuore delle Orobie occidentali, a cavallo di un antico confine. Stelvio (So) - Sentiero glaciologico al ghiacciaio dei Forni.

3 settembre: Adamello (Bs) - Bivacco Valzaroten, dominante sulle pendici nord dell'Adamello.

4 settembre: Campo dei Fiori (Va) - Dalla Rasa di Varese al monte Martica; Monte Lesima (Pv)