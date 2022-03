A Lissone una raccolta straordinaria e gratuita dei rifiuti ingombranti

Un nuovo servizio sul territorio per aumentare il livello di igiene urbana in città. Il comune di Lissone, in collaborazione con Gelsia Ambiente, ha organizzato per i residenti una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, con il fine di venire ulteriormente incontro alle esigenze manifestate dalla cittadinanza e incentivare un corretto smaltimento dei rifiuti di medie/grandi dimensioni.

Oltre che alla piattaforma ecologica e attraverso il ritiro a domicilio gratuito, nelle prossime settimane verranno posizionati dei cassoni mobili presso i quali si potranno conferire autonomamente e gratuitamente rifiuti ingombranti, dalle 8:30 alle 12 e dalle 14 alle 17 nelle giornate di sabato.

I luoghi individuati per la raccolta straordinaria si trovano nei differenti quartieri del territorio, permettendo così ai cittadini di poter usufruire agevolmente del servizio. I cassoni saranno posizionati il 26 marzo in piazza Caduti di Via Fani, il 2 aprile in piazzale Kennedy, il 9 aprile al parcheggio di via Piermarini, il 23 aprile in piazzale degli Umiliati, il 30 aprile al parcheggio di Via Ponchielli, il 7 maggio in via dei Gelsi

Per conferire è necessario presentare la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari. Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18, e il sabato dalle 8.30 alle 13), il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente