Raccogliere rifiuti correndo: il giro d'Italia di plogging arriva a Monza

Il giro d'Italia di plogging fa tappa anche a Monza. Una moda, una filosofia di vita che abbina il benessere del corpo con il rispetto dell'ambiente. Questa, in sintesi, la disciplina che nata nei Paesi del Nord Europa è recentemente approdata anche in Italia raccogliendo molto appassionati. Una pratica che combina la corsa (o la passeggiata veloce) con il gesto di raccogliere piccoli rifiuti che si trovano mentre si svolge attività fisica. Gettandoli poi nel cestino dei rifiuti o direttamente nella pattumiera domestica.

La tappa monzese del giro d'Italia di plogging è fissata per il 27 marzo con ritrovo ai Boschetti Reali (l'orario di ritrovo cambia a seconda del gruppo con il quale si decide di correre). L'iniziativa è stata promossa dal gruppo "Corrocolguanto": i partecipanti dovranno solo munirsi di un giubbottino catarifrangente e di un paio di guanti.

"Con l’associazione Silvia Tremolada e tantissime altre realtà del territorio, dimostreremo che le cose possono essere fatte con semplicità ed educazione…sempre col sorriso stampato - spiegano gli organizzatori -. Potremo correre come fanno i ragazzi di "Corrocolguanto" oramai da quasi due anni oppure camminare in compagnia di amici figli, o con il cane. Perchè è meglio fare poco con il sorriso che non fare nulla arrabbiandosi". Si potrà scegliere tra 16 percorsi tutti accomunati dalla voglia di scoprire Monza e di renderla un po' più pulita, raccogliendo quello che gli incivili gettano per terra.

Per i gruppi numerosi o per qualsiasi chiarimento inviare un'email a corrocolguanto@gmail.com