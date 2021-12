Il Giro d'Italia di plogging fa tappa anche a Monza

Stop ai rifiuti abbandonati nelle strade della città. Un esercito di volontari ripuliranno da Nord a Sud l'inciviltà di chi getta per terra mascherine, bottigliette, sacchetti, mozziconi di sigarette (ma anche rifiuti ben più ingombranti).

Passerà anche per Monza la prima edizione del Giro d'Italia di Plogging: 50 tappe, 50 domeniche che vedranno runner (anche dilettanti) amanti dell'ecologia correre per le strade e per i parchi d'Italia e nel frattempo raccogliere i piccoli rifiuti gettati da cittadini maleducati.

Il plogging è un'attività ludica sportiva inventata in Svezia che consiste nella raccolta di piccoli rifiuti mentre si corre o si cammina. Un'iniziativa che sta spopolando in tutta Italia, e che appassiona persone di ogni età.

Il giro d'Italia partirà da Pordenone il 23 gennaio 2022 e via via toccherà cinquanta città, con tappe anche in Sicilia e in Sardegna. Anche Monza ha dato la sua adesione: la tappa brianzola è prevista in primavera, anche se non è stata ancora confermata la data esatta.

A Monza l'attività di plogging è arrivata grazie al progetto Corrocolguanto, realizzato quasi per gioco dal monzese Massimo Confalonieri e che ben presto ha riunito tantissime persone. Massimo, appassionato di corsa ma anche attento all'ambiente ha iniziato a correre indossando un guanto in lattice. Mentre attraversa il parco e le vie della città raccoglie (sempre di corsa) i piccoli rifiuti e li butta nel primo cestino che trova.

Un'iniziativa che Massimo ha subito diffuso sui social "contagiando" tanti altri brianzoli che hanno preso l'abitudine di attrezzarsi per la corsa mattutina o serale del guanto di lattice e di condividere - sempre sui social - questa loro modalità di corsa che unisce il benessere per il fisico al benessere per la natura.