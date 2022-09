Al parco fine settimana dedicato al riciclo

Un fine settimana dedicato al green. È quello che propone Impresa Sangalli all'interno del Festival del Parco in programma nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 settembre a Monza nel grande polmone verde cittadino.

Nel weeekend lungo viale Mirabello ci sarà il mercatino del riuso con baratto. L'iniziativa rientra tra le attività di sensibilizzazione realizzate con il comune di Monza: la mattina si potranno consegnare e ritirare gratuitamente oggetti dismessi come libri, giochi, vestiti e altri (sempre se in buone condizioni). In programma anche il MemoRiciclo, un gioco di piazza a squadre, che si svolgerà nei due pomeriggi. Piccoli gruppi di bambini potranno sfidarsi, a due a due, in un grande memory a 64 tasselli realizzato per facilitare la comprensione delle regole della raccolta differenziata. Inoltre si terranno piccoli incontri, momenti di informazione sempre sul tema del riciclo e del rispetto dll'ambiente.

Inoltre nella giornata di domenica verrà posizionato, all’incrocio tra i viali Cavriga e Mirabello, il Centro ambientale mobile, la piattaforma itinerante dove i cittadini di Monza dallo scorso mese di marzo possono consegnare piccoli rifiuti elettrici/elettronici o potenzialmente pericolosi.

“Il Festival del Parco è una delle occasioni più importanti per avvicinare la cittadinanza rispetto all’importanza della diffusione della cultura legata alla raccolta differenziata. Per due giorni i più piccoli potranno divertirsi imparando le buone pratiche. Ogni occasione è ottima, non solo buona, per educare i cittadini del futuro riguardo a un ambiente più sostenibile e pulito” commenta Alfredo Robledo, presidente di Impresa Sangalli.