In Brianza il bosco in città con gli alberi che "mangiano" lo smog

Sorgerà proprio lungo una delle arterie più trafficate di Monza. Sarà un piccolo bosco in città formato da piante "mangia smog" e di alberi melliferi. Una piccola oasi verde per ricordare Jajo e soprattutto ribadire l'importanza del rispetto dell'ambiente.

Si chiamerà "Boschetto fiorito bella Jajo" il piccolo bosco che entro la fine di aprile verrà inaugurato a Monza, lungo viale Libertà nei pressi del centro civico Liberthub. Il boschetto, sponsorizzato dalla Regione Lombardia, sarà costituito da una quindicina di piante "mangia smog" e da altre piante mellifere. Piante che quando fioriscono fanno fiori "utili" agli insetti impollinatori.

Una boccata di ossigeno in un quartiere che da decenni paga lo scotto di essere attraversato dal vialone che da Villasanta e Concorezzo porta in centro. Un viale Libertà attraversato ogni giorno da migliaia di auto e che, soprattutto nelle ore di punta, creano un lungo lentissimo serpentone di smog. Il progetto del "Boschetto fiorito bella Jajo" nasce da un'idea dell'associazione Bella Jajo, sodalizio fondato pochi anni fa dai genitori di Jacopo (Jajo per gli amici) Abramo. Il giovane, che viveva nel quartiere Libertà, nel 2018 è morto prematuramente all'età di 24 anni per un male incurabile. Jajo era un giovane pieno di vita e di sogni. Un brillannte studente di Ingegneria energetica, molto attento e sensibile ai problemi dell'ambiente.

Sogni troppo presto spezzati, ma "recuperati" da mamma Silvana e da papà Rocco che nel nome di Jajo hanno fondato un'associazione che opera su due fronti. Quello ambientale (con la piantumazione di alberi soprattutto nei pressi delle scuole e dei luoghi di incontro dei ragazzi), e del sostegno alla ricerca nella lotta contro il cancro (durante il concerto di dicembre nel ricordo del figlio hanno raccolto e devoluto 1.500 euro all'Associazione italiana ricerca contro il cancro).

Il Boschetto fiorito bella Jajo avrà anche un angolo culturale. Un corner dedicato al book crossing realizzato in collaborazione con la famiglia Ciriello,nel ricordo di Vito Ciriello, Giovannino d'oro 2015, instamcabile promotore della cultura e del rispetto dell'ambiente in città. Oltre a regalarsi un momento di relax nel verde i i frequentatori potranno anche visionare libri sull'ambiente che appartenevano alla bibilioteca di Ciriello.