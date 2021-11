La rotonda dei rifiuti: raccolti 160 kg di immondizia vicino alla rotatoria

Inizialmente il percorso doveva essere più lungo: una camminata per le vie del quartiere per raccogliere i rifiuti che, purtroppo, vengono gettati per strada.

Ma vista la mole di lavoro trovata alla prima tappa, non c'è stato tempo per ripulire tutto il rione. Sono 160 i kg di immondizia che nella mattinata di domenica 22 novembre sono stati raccolti dai volontari di Monza Plastic Free nei pressi della grande rotaroria di San Fruttuoso.

Il Comitato, attraverso il prezioso lavoro delle volontarie Viviana e Giulia, ha organizzato una pulizia del quartiere monzese. Malgrado le temperature non proprio primaverili, erano 35 i cittadini che hanno aderito alla manifestazione, tra cui 7 bambini.

Armati di mascherina, guanti, magliette con il logo dell'associazione, ma soprattutto di tanta buona volontà e amore per l'ambiente, hanno raccolto i rifiuti che gli incivili abbandonano per strada.

"Avevamo organizzato un percorso all'interno di San Fruttuoso - spiega Andrea Barcellesi, uno dei referenti di Monza Plastic Free -. Oltre a recuperare alcuni pneumatici di auto e gomme di biciclette i volontari hanno raccolto tantissime mascherine, carte, volantini, bottigliette di plastica e di vetro, lattine riempiendo velocemente decine di sacchi di immondizia: tutte trovate nei pressi della grande rotatoria".

Il sodalizio, ormai, da tempo organizza pulizie mensili in città cercando di toccare di volta in volta un quartiere diverso. Recentemente sono state promosse giornate di pulizia nei quartieri Libertà e San Donato.

Il prossimo appuntamento il 4 dicembre in via Solferino, in collaborazione con gli studenti dell'Itis Hensemberger.