Apre il Parco dell'Acqua in Brianza

Nove mesi di lavori e un nuovo parco. Il primo dedicato all'acqua e realizzato secondo i principi della green infrastructure in Brianza.

Sarà inaugurato sabato 23 ottobre ad Arcore il primo Parco dell'Acqua realizzato da BrianzAcque per coniugare il contenimento delle acque piovane con la valorizzazione ambientale e paesaggistica dei luoghi. Innovativo, sorprendente, inclusivo è pronto per aprire le porte a cittadini e famiglie.

L’inaugurazione dell’oasi verde con apertura al pubblico si terrà sabato 23 ottobre, alle ore 15.30, con ingresso da via Monte Bianco angolo via Gran Sasso. Accesso consentito con esibizione di green pass.

Ancora prima di entrare in funzione, con le piogge torrenziali della scorsa settimana, il bacino di laminazione naturale posizionato al centro del Parco, ha superato la prova del nove, dimostrando di funzionare alla perfezione invasando 4000 mc di acque meteoriche, senza più allagamenti ed esondazioni.

Il progetto

Il Parco dell’Acqua nasce attorno a un bacino di infiltrazione per la raccolta delle acque meteoriche, perfettamente calpestabile in condizioni di asciutto. Ci saranno poi canali, percorsi pedonali e ciclabili, piazze, sedute, aree giochi per tutte le età, pic nic, orti urbani, spazi per organizzare eventi. Tutto armonicamente incastonato nel contesto sociale e ambientale. Ora, un secondo parco è in fase di realizzazione tra i comuni di Bernareggio e Carnate, all’interno dell’area sportiva del CTL3. Si estende su una superficie di 24 mila mq, il doppio rispetto a quella di Arcore, e si concluderà nel primo trimestre del 2022.

L'opera si comporrà di una vasca e di una serie di canali che la alimentano, posizionati sui confini dei campi agricoli con la funzione di raccogliere e invasare le acque di ruscellamento e di drenarle fino al bacino di contenimento idrico. Tutt’attorno un percorso ciclopedonale e una mini-area attrezzata per la sosta. Particolarità: all’interno della vasca verrà ricavato un laghetto perenne alimentato da un pozzo di prima falda, già realizzato da BrianzAcque per irrigare il campo sportivo. Questo specchio d’acqua fungerà da habitat e da punto di sosta per alcune specie di anfibi e di volatili a completamento del corridoio ecologico già esistente.

Per garantire alle persone di passeggiare all’interno del bacino in tempo di asciutta, sono state pensate discese molto dolci, così da permettere una fruizione dell’invaso a 360°.