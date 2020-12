Borracce in regalo agli studenti medesi: l'iniziativa di BrianzAcque

Un'iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti sull'importanza della plastica. O, meglio, sull'importanza di evitare quanto più possibile la plastica usa e getta. È quanto voluto dal comune di Meda che, insieme a BrianzAcque, ha distribuito agli studenti di scuole dell'infanzia e scuole medie boraccie gratuite, per sostituire le classiche (e inquinanti) bottigliette usa e getta.

“È con piacere che finalmente vediamo concretizzato il progetto Più acqua pubblica e meno rifiuti con un partner importante, Brianzacque. È un progetto volto a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un bene comune

come l’acqua, per diminuire drasticamente l’utilizzo della plastica usa e getta e per valorizzare l’acqua pubblica a Km 0" hanno commentato il vicesindaco e assessore all’Istruzione Alessia Villa e l’assessore all’Ambiente Fabio Mariani.

"La campagna di distribuzione delle borracce agli studenti delle scuole dell'obbligo della Brianza fa tappa a Meda. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha voluto condividere con noi lo spirito di questa iniziativa volta a incrementare l'utilizzo della buona acqua pubblica e a ridurre l'inquinamento e l'uso indiscriminato della plastica. Sono certo che la borraccia diventerà un'aamica preziosa per i ragazzi che, utilizzandola, potranno così compiere quei piccoli gesti tanto indispensabili per la

salvaguardia dellì'acqua e dell'ambiente. Il prossimo step della nostra campagna sarà quello di dotare i plessi scolastici di erogatori, così da agevolare gli alunni nella ricarica delle borracce" ha spiegato il presidente e amministratore delegato di

BrianzAcque, Enrico Boerci.