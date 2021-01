Concorezzo "borgo del futuro", unico comune della Lombardia del progetto "Smarter Italy"

Il comune di Concorezzo "Borgo del Futuro". Il comune brianzolo infatti è l'unica città lombarda sotto i 60mila abitanti individuata per partecipare al progetto ‘Smarter Italy’ che punta a migliorare la vita dei cittadini attraverso soluzioni innovative in diversi settori tra cui la mobilità e la tutela dell’ambiente.

Una città più vivibile, più vicina ai cittadini grazie a innovazioni che il comune potrà mettere in campo anche grazie al finanziamento di 90 milioni di euro messo a disposizione dal governo nell'ambito del progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero dell'Università e della ricerca e dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la digitalizzazione ed è attuato dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Alla presentazione dell'iniziativa venerdì 15 gennaio insieme al sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio hanno preso parte anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Massimiliano Capitanio, deputato Commissione Tlc Camera e Davide Falasconi Chief Innovation Officer Dipartimento trasformazione digitale - Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Smart mobility, benessere e ambiente: ecco il borgo del futuro

Viabilità intelligente e miglioramento del benessere psicofisico dei cittadini ma non solo. Nello specifico le azioni, che verranno finanziate dal governo con un totale di oltre 90 milioni di euro, saranno incentrate su sperimentazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche emergenti in quattro aree di intervento: smart mobility (miglioramento dei servizi per la mobilità di persone e cose nelle aree urbane), valorizzazione economica e turistica dei beni culturali benessere sociale per migliorare lo stato psico-fisico dei cittadini e protezione dell’ambiente.

I ‘Borghi del futuro’ e le ‘Smart Cities’ che prendono parte al progetto hanno espresso i fabbisogni di innovazione relativi ai propri territori. Attraverso lo strumento degli appalti innovativi verranno quindi sviluppate e sperimentate soluzioni tecnologiche da parte di imprese e mondo della ricerca in risposta alle necessità espresse dalle comunità.

“Per Concorezzo far parte dei ‘Borghi del Futuro’ rappresenta una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo che possiamo tranquillamente definire ‘storica’ per il nostro Comune -ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Grazie all’adesione al progetto governativo, potremo infatti risolvere in modo innovativo e senza gravare sulle casse comunali, alcuni aspetti critici del nostro territorio. Gli uffici comunali di Concorezzo hanno già presentato all’Agenzia per l’Italia Digitale un elenco di possibili aree di intervento su cui si potrà lavorare. In particolare abbiamo pensato a specifiche richieste nell’ambito della viabilità intelligente e del potenziamento dei servizi per alcune fasce specifiche della cittadinanza".

"Le soluzioni che verranno trovate e concretizzate a Concorezzo, grazie al programma governativo Smarter Italy, diventeranno, per gli altri Comuni italiani, modelli da applicare in caso di necessità simili. Il progetto è ora nelle fasi iniziali e verrà sviluppato nel corso dei prossimi mesi” ha concluso il sindaco Capitanio.