Un concorso fotografico per immortalare lo spettacolo del Parco di Monza in autunno

Una fotografia per immortalare le magiche sfumature dell'autunno nel Parco di Monza. E vincere due biglietti gratuiti per visitare il complesso della Reggia. La Villa Reale ha lanciato un Instagram Photo Contest per invitare i visitatori del parco a scattare istantanee del foliage nel verde e a condividerle.

Il concorso fotografico terminerà il 21 novembre ed è aperto a tutti tranne agli studi fotografici professionali e sarà necessario taggare il profilo Instagram delle Reggia di Monza e Inserire gli hashtag #ReggiadiMonza e #FoliageinReggia. Non ci sono limiti di foto per la pubblicazione. Verrà nominata un'apposita commissione giudicatrice che sceglierà le tre migliori immagini.

Come partecipare

1. Carica una foto sul tuo profilo Instagram entro il 21 novembre 2021;

2. Segui e tagga il profilo Instagram @reggiadimonza;

3. Utilizza gli hashtag: #ReggiadiMonza e #FoliageinReggia;

4. Leggi il regolamento completo sul sito www.reggiadimonza.it

Premi:

1° classificato: 5 biglietti per la visita alla Villa Reale e un volume della Reggia di Monza;

2° classificato: 3 biglietti per la visita alla Villa Reale e un volume della Reggia di Monza;

3° classificato: 2 biglietti per la visita alla Villa Reale