L'Istituto Marconi di Concorezzo premiato per il suo impegno a sostegno dell'ambiente

Un'intera fornitura di carta: è quanto si è aggiudicato l’Istituto Comprensivo G. Marconi di Concorezzo grazie al suo impegno ambientale.

Il Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, ha indetto il concorso "Let’s Green!" con l’obiettivo di premiare le pratiche e le iniziative più virtuose a tutela dell’ambiente in cui viviamo.

“In un momento difficile come questo, in cui le priorità sembrano essere altre, è fondamentale andare avanti sul cammino educativo intrapreso e non perdere di vista alcune tematiche fondamentali, l’ambiente in primis, che i nostri insegnanti da tempo hanno come focus. Vedere che l’impegno dei nostri ragazzi della scuola Marconi ha portato il nome di Concorezzo tra i primi classificati di questo concorso a tema ambientale, quindi, ci rassicura e ci regala una ventata di positività. Un grazie al corpo docente e ai nostri studenti per l’impegno e per l’ottimo risultato ottenuto” ha commentato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.

"Let’s Green!" ha premiato comuni, cittadini, scuole e associazioni e il loro impegno nei progetti e nelle buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente. In palio, per tutte le categorie, c'erano molti premi: auto a biometano, bici elettriche, erogatori dell’acqua, case dell’acqua e contributi in euro per gli istituti scolastici, finalizzati alla realizzazione di laboratori scientifici o alla ristrutturazione. Tante e differenti le buone pratiche premiate: dalla condivisione degli orti urbani a iniziative mirate a una gestione sempre più virtuosa della raccolta differenziata nei condomini, passando per attività a sostegno delle persone svantaggiate, fino all’utilizzo sostenibile dell’acqua di casa.