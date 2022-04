La palestra all'aperto (gratis) nel parco brianzolo

Una palestra outdoor per allenarsi all’aria aperta. Nei prossimi giorni a Usmate Velate verrà inaugurata una nuova area attrezzata dopo quella del centro sportivo: la nuova location sarà nei giardini di via Volta, a Velate, nei pressi dell’area del mercato e dell’area cani. Le attrezzature sono accessibili gratuitamente e alcune delle nuove strutture saranno fruibili anche da persone diversamente abili.

“Durante la pandemia abbiamo tutti avuto modo di riflettere sui benefici dell’attività sportiva per la salute, in particolare quando viene svolta all’aperto – riflette Lucia Traversi, consigliere delegato allo Sport - per questo l’Amministrazione Comunale si è adoperata per fare in modo che sul territorio vi fossero sempre più strutture adeguate a favorirne e incentivarne lo svolgimento. Questa progettualità si traduce ora in un primo passo concreto con l’obiettivo di favorire la pratica fisica dei nostri concittadini”.

Le altre palestre all’aperto del comune

La palestra all’aperto non è una novità assoluta per Usmate Velate: già da alcuni anni è installata, lungo il percorso vita del centro sportivo, un percorso per lo sky-fitness composto da cinque attrezzi che permettono di svolgere esercizi a corpo libero, studiati in modo tale che possano essere utilizzati anche da utenti con disabilità. Ora, però, la pratica sportiva outdoor si estende. L’attrezzatura acquistata con risorse comunali verrà collocata presso il parco giochi di Via Volta a Velate alta, andando ad aggiungersi agli interventi di rivalutazione che hanno interessato l’area negli anni passati.

Il progetto per la terza palestra all’aperto

Nella progettualità del comune, esiste già una terza zona da adibire a palestra all’aperto: in parte sostenuta con un contributo regionale ricevuto grazie alla partecipazione ad un bando pubblico, nei prossimi mesi è prevista l’installazione di un percorso di sky-fitness da collocare presso il centro civico di Cascina Corrada, nell’ambito di una più globale riqualificazione che interesserà l’intero spazio. Oltre alle attrezzature, infatti, saranno finanziati anche l’acquisto di un’altalena inclusiva, che verrà collocata nell’area giochi già presente, e la manutenzione del campetto da pallacanestro.

“Anche grazie a questi interventi, siamo certi che le aree di ritrovo del nostro territorio possano divenire sempre più un centro di aggregazione per tutta la cittadinanza, in particolare per i più giovani e per chi desidera tenersi in allenamento – prosegue il consigliere Traversi – L’obiettivo del Comune entro il 2022 è quello di portare a tre il numero di palestre all’aperto a disposizione della cittadinanza. L’auspicio è che queste nuove attrezzature abbiano il doppio beneficio di invitare alla salutare pratica di attività fisica e al vivere ancora insieme il paese rappresentando luoghi di incontro e di relazione, elementi da ritrovare non appena l’emergenza sanitaria sarà definitivamente rientrata”.