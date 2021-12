A scuola alla scoperta dell'importanza dell'acqua

Piccoli lissonesi impegnati in prima linea contro lo spreco idrico. Nella mattinata di ieri, mercoledì 1 dicembre, una settantina di alunni delle classi terze della scuola elementare Dante di Lissone hanno ultimato il progetto AcquaInsieme finanziato da BrianzAcque e realizzato dalle Acli milanesi.

Nelle scorse settimane gli alunni hanno lavorato con gli educatori delle Acli per approfondire tutte le tematiche legate all’acqua: risorsa essenziale alla vita, da tutelare, salvaguardare attraverso l’uso consapevole e proteggere dai rischi connessi all’inquinamento e a comportamenti scorretti. L’amministrazione comunale di Lissone fin da luglio aveva manifestato l’interesse per il progetto, al quale hanno aderito tre classi dell’Istituto comprensivo I° di via Mariani e cinque classi dell’Istituto De Amicis con le quali si lavorerà a partire dal prossimo gennaio.

Durante la mattinata i bambini hanno simbolicamente tagliato il flusso d’acqua (rappresentato da fili li lana blu), che sgorga dal rubinetto del mondo, come simbolo del proprio impegno per ridurre gli sprechi d’acqua.

A ciascun alunno è stato poi consegnato un attestato di partecipazione al progetto con alcuni suggerimenti concreti per un consumo più responsabile dell’acqua e alcuni fumetti sulle avventure dei supereroi della famiglia Bevilacqua, prodotti da BrianzAcque.

"Ritornare oggi nelle scuole e vedere l'entusiasmo e la preparazione dei bambini che hanno partecipato ai nostri corsi di educazione all'acqua e all'ambiente è stato bellissimo - spiega Enrico Boerci, presidente e amministratore delegalto di Briuanzacque -. I lavori che ci hanno presentato sui comportamenti da seguire e su quelli da evitare sono davvero straordinari e la passione dei bambini che li hanno presentati ci ha restituito tutta l'energia e la bellezza del ritorno alla formazione di BrianzAcque in aula dopo quasi due anni di distanza. E ci è venuta ancora più energia per rilanciare nei prossimi mesi e anni nuovi progetti formativi sempre più coinvolgenti e interattivi con bambini e ragazzi. Come del resto ci è stato anche riconosciuto la settimana scorsa nella prima edizione della Fiera dell'Educazione Ambientale a Milano".

Soddisfatto anche il sindaco Concettina Monguzzi. "Il Comune è orgoglioso di aver partecipato a questo progetto e di averlo fatto aderendo sa subito già prima della pandemia. L'educazione all'uso corretto dell'acqua e al suo straordinario valore per le famiglie e per l'ambiente è una priorità per Lissone e sono iniziative come queste che portano nelle case e nel futuro della nostra città le conoscenze e la sensibilità indispensabili per cambiare i meglio i nostri comportamenti. Aderiremo a tutti i progetti così efficaci di BrianzAcque anche nei prossimi anni."