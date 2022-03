Raccolte 3 tonnellate di rifiuti (tra cui 6 bombole di gas)

I volontari di Monza Plastic Free scendono in campo a Lissone dove, nel giro di poche ore, raccolgono 3 tonnellate di rifiuti abbandonati in diversi punti della città. Come sempre l'inciviltà di alcuni cittadini non ha confini. C'è chi, invece di riciclare correttamente i rifiuti, ha abbandonsto tutto nei campi o lungo le strade poco frequentate o illuminate.

I volontari sabato pomeriggio hanno raccolto quasi 3 tonnellate di riifuti tra cui 6 bombole del gas, 5 pneumatici, 3 materassi, 6 bancali in legno, 5 sacchi di bottiglie di vetro, un carrello della spesa, uno stendino, 8 flacconi di ipoclorito di sodio. All'evento hanno partecipato numerosi bambini, oltre al sindaco e all'assessore all'ambiente. "I partecipanti hanno dimostrato una grande sensibilità e desiderio di pulire il proprio paese - spiegano gli organizzatori -. E' stato complicato anche fermarli ad evento concluso".

I partecipanti si sono riuniti nelle prime ore del pomeriggio nel parcheggio del Bosco Urbano e sotto la guida dei due volontari Daniele e Viviana si sono spostati in diversi punti della città dove non è stato difficile trovare l'inciviltà delle persone. Il prossimo appuntamento è per il 27 marzo alle 9.30 in piazza Roma a Brugherio.

I volontari di Monza Plastic Free dall'anno scorso sono impegnati in attività di sensibilizzazione, e soprattutto di raccolta rifiuti. Ogni volta il bottino è sempre "pesante". Tantissima, sia in centro sia in periferia l'immondizia abbandonata. Non solo rifiuti ingombranti che andrebbero smaltite in discarica, ma anche tanta immondizia domestica.