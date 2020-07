I monopattini in sharing arrivano anche a Monza, parte il servizio in città

Anche sulle strade di Monza arrivano i monopattini in sharing. Il servizio, affidato alla startup europea attiva nel settore della micromobilità urbana Dott, parte ufficialmente mercoledì pomeriggio per offrire un’alternativa sostenibile per gli spostamenti in città in concomitanza con le nuove esigenze dettate dall’emergenza covid-19. I monopattini potranno essere noleggiati in città dalle 16 di mercoledì 22 luglio.

“Dott nasce con l’obiettivo di portare una soluzione versatile ed accessibile di mobilità nelle città, per facilitare gli spostamenti brevi di primo e ultimo miglio” - afferma Andrea Giaretta, General Manager Italia - “Siamo orgogliosi di essere il primo operatore a portare lo sharing di monopattini elettrici a Monza”. Già attivo a Milano, Roma e Torino insieme ad altre dieci città europee il servizio garantisce operazioni di ricarica e manutenzione gestite internamente in un magazzino di proprietà, rispettando tutti i canoni di sicurezza. Anche la gestione della flotta è affidata a personale interno, opportunamente formato, che si occupa del posizionamento e del controllo della flotta su strada, accertandosi che i veicoli restino nell’area operativa e vadano a integrarsi perfettamente nel contesto urbano. Il tutto è reso possibile da una tecnologia proprietaria ​Dott​, che consente il monitoraggio dei veicoli h24.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come funziona il servizio e quanto costa​?

Il noleggio dei monopattini avviene tramite app, dopo la creazione di un account. Il dispositivo cerca il veicolo più vicino, lo si raggiunge, si inquadra il QR code e si parte. Sempre dall’app si termina la corsa, facendo attenzione a parcheggiare il monopattino all’interno dell’area operativa e nelle aree consentite, onde evitare spiacevoli sanzioni. Quanto costa il servizio​? C’è una tariffa standard, ​Paga a consumo​, (0,25 cent al minuto, nessun costo di sblocco). Sono disponibili anche varie tipologie di pacchetti, da quelli giornalieri a quelli mensili o settimanali.